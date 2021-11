Aveva 93 anni Lutto nel giornalismo, addio ad Aldo Falivena Fu direttore di "Tv7" e inventore di "Ring"

Aldo Falivena (da Wikipedia)

E' morto a 93 anni Aldo Falivena, una lunga carriera nella carta stampata e in Rai, che lo ha visto nei panni di direttore di "Tv7", ma anche inventore di trasmissioni di successo come ''Ring'' del 1978. A darne notizia il figlio Luca.Nato a Salerno il 18 febbraio 1928, inizia la carriera nella sua città per "Il Giornale di Napoli", prima di trasferirsi a Milano nel 1958 per lavorare al settimanale "Epoca", diretto da Enzo Biagi. Proprio grazie a Biagi, che si era trasferito a Roma per dirigere il telegiornale, nel 1961 diventa caporedattore di "RT", il primo rotocalco della Rai-Tv. In seguito, dal 1964 al 1966, nella televisione di Ettore Bernabei, è chiamato a dirigere "Tv7", il settimanale giornalistico di cronaca e costume della Rai.Dal 1968 una serie di programmi, da lui ideati e a volte condotti, che gli danno notorietà. Da "Faccia a faccia", dove il pubblico è chiamato per la prima volta ad interagire in diretta con politici nazionali, a "Ring" nel 1976, nel quale su una poltrona girevole al centro dello studio televisivo siedono personaggi noti e nove giornalisti in circolo li puntano con rapide domande. In "Direttissima" nel 1977 sperimenta una sorta di giuria popolare, tutta al femminile, che ha il diritto di intervenire rivolgendo domande sia agli ospiti che al conduttore.Nel 1984 Biagio Agnes e Sergio Zavoli - direttore generale e presidente della Rai di allora - lo chiamano a dirigere il "TV-Radiocorriere", leader storico dell'informazione radiotelevisiva in Italia. Lasciata la Rai, nel 1995, è chiamato alla presidenza del Comitato Regionale per le Televisioni della Regione Lazio e, per cinque anni, segue i problemi e le interconnessioni dell'emittenza locale alla quale dedica una complessa indagine conoscitiva raccolta in un volume.