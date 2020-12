Giornata internazionale diritti delle persone con disabilità ​Disabili, Papa Francesco: "Basta atteggiamenti di rifiuto, la fragilità appartiene a tutti" Messaggio di Bergoglio: "La pandemia che stiamo vivendo ha evidenziato ulteriormente le disparità e le disuguaglianze"

Si celebra oggi la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità e il Papa chiede di superare il "rifiuto" nei confronti dei disabili e di affermare invece "la dignità di ogni persona".

"Si riscontrano atteggiamenti di rifiuto che, anche a causa di una mentalità narcisistica e utilitaristica, sfociano nell'emarginazione, non considerando che, inevitabilmente, la fragilità appartiene a tutti", sottolinea il Papa nel messaggio per la Giornata delle persone con disabilità. "E' importante", invece, "promuovere una cultura della vita, che continuamente affermi la dignità di ogni persona, in particolare in difesa degli uomini e delle donne con disabilità, di ogni età e condizione sociale".

"La celebrazione della Giornata internazionale delle persone con disabilità è occasione, quest'anno, per esprimere la mia vicinanza a quanti state vivendo situazioni di particolare difficoltà in questa crisi pandemica. Siamo tutti sulla stessa barca in mezzo a un mare agitato che può farci paura; ma in questa barca alcuni fanno più fatica, e tra questi le persone con disabilità gravi" sottolinea Bergoglio nel suo messaggio.

"La pandemia che stiamo vivendo ha evidenziato ulteriormente le disparità e le disuguaglianze - rileva ancora il Papa - che caratterizzano il nostro tempo, in particolare a discapito dei più deboli. Il virus, mentre non fa eccezioni tra le persone, ha trovato, nel suo cammino devastante, grandi disuguaglianze e discriminazioni. E le ha aumentate. Per questo, una prima'roccia' su cui edificare la nostra casa è l'inclusione".