Anteprime ed eventi Giovanna Ralli e István Szabó protagonisti del Festival del cinema europeo Presentata la XXII edizione della rassegna che si svolgerà a Lecce dal 6 al 13 novembre

La Multisala Massimo di Lecce

Condividi

Presentata oggi la XXII edizione del Festival del Cinema Europeo che si svolgerà a Lecce da sabato 6 a sabato 13 novembre 2021, presso il cinema Multisala Massimo. Presenti Giovanna Ralli, Carlo Verdone, i finalisti del Premio Mario Verdone Alice Filippi e Francesco Dafano e Luca Della Grotta, Laura Delli Colli.“Sono felice di vedere 'Si vive una volta sola' insieme al pubblico. Durante la promozione si andava da una città all’altra e non abbiamo mai avuto modo di vederlo in sala, a parte un breve saluto. A Lecce sarà per me la vera anteprima con il pubblico e ne sono emozionato”. Così Carlo Verdone durante la conferenza a proposito della presentazione del suo ultimo film durante il Festival del Cinema Europeo. Il programma prevede anche la presentazione in anteprima del restauro di “7 chili in 7 giorni” di Luca Verdone con Renato Pozzetto e Carlo Verdone.Protagonisti di quest’anno Giovanna Ralli e István Szabó ai quali vengono tributati due omaggi.A Giovanna Ralli, icona del cinema italiano, il Festival dedica una retrospettiva di alcuni dei film da lei interpretati tra cui, a 60 anni dall’uscita, e in anteprima nazionale il restauro del film 'La famiglia Passaguai' di Aldo FabriziA István Szabó, figura centrale e di spicco del cinema europeo, un omaggio che comprende una rassegna dei film che maggiormente ne hanno segnato la carriera, come 'Mephisto' con cui il regista ungherese vinse l’Oscar nel 1981 e 'Final report' il suo ultimo lungometraggio interpretato da Klaus Maria Brandauer che verrà presentato a Lecce in anteprima nazionale.Tante le anteprime presentate tra cui, 'Per tutta la vita' di Paolo Costella, film d’apertura del Festival, grazie a Rai Cinema e che uscirà nelle sale l’11 novembre con 01 Distribution. A Lecce saranno presenti insieme al regista, lo sceneggiatore Paolo Genovese, e gli attori Carolina Crescentini e Filippo Nigro. Mentre il film di chiusura della XXII edizione del Festival sarà, in anteprima nazionale, 'La persona peggiore' di Joachim Trier, che uscirà nelle sale il 2 dicembre con Teodora.Il programma del Festival si articola attorno a una competizione ufficiale di lungometraggi europei e a sezioni volte a delineare figure della cinematografia italiana ed europea. Le altre rassegne, tra cortometraggi e documentari, rappresentano un percorso di ricerca di temi e di nuovi linguaggi audiovisivi.