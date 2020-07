Al via il 3 ottobre Svelato il Giro d'Italia 2020. Dalla Sicilia a Milano, ecco le tappe Rispetto al programma originale con la Grande Partenza in Ungheria, il percorso è tutto racchiuso nel territorio italiano

Il 103/esimo Giro d'Italia è stato stravolto dalla pandemia, ma vedrà il via il 3 ottobre da Monreale e si concluderà il 25 a Milano, arrivo di tappa per la 78esima volta nella storia.

Rispetto al programma originale con la Grande Partenza in Ungheria, il percorso è tutto racchiuso nel territorio italiano: ha perso circa 80 chilometri di lunghezza (ora sono 3.496,8) ma ne ha guadagnati 6 a cronometro (da 58,8 a 64,7).

Confermate la 'Cima Coppi' ai 2.758 metri d'altezza dello Stelvio, la 'Montagna Pantani' a Piancavallo, e la 'Tappa Bartali' da Alba a Sestriere. Saranno sette gli arrivi in salita, di cui sei in alta montagna - uno in più del percorso 'ungherese', - tre le tappe contro il tempo e sei per velocisti.

Queste le frazioni nel dettaglio:

- 1/a tappa sabato 3 ottobre: Monreale-Palermo, 15 km, cronometro individuale.

- 2/atappa domenica 4 ottobre: Alcamo-Agrigento, 150 km, media montagna.

- 3/a tappa lunedì 5 ottobre: Enna-Etna (Linguaglossa- Piano Provenzana), 150 km, alta montagna.

- 4/a tappa martedì 6 ottobre: Catania-Villafranca Tirrena, 140 km, pianeggiante.

- 5/a tappa mercoledì 7 ottobre: Mileto-Camigliatello Silano, 225 km, media montagna.

- 6/a tappa giovedì 8 ottobre: Castrovillari-Matera, 188 km, pianeggiante.

- 7/a tappa venerdì 9 ottobre: Matera-Brindisi, 143 km, pianeggiante.

- 8/a tappa sabato 10 ottobre: Giovinazzo-Vieste, 200 km, media montagna.

- 9/a tappa domenica 11 ottobre: San Salvo-Roccaraso, 208 km, alta montagna.

- 10/a tappa martedì 13 ottobre: Lanciano-Tortoreto Lido, 177 km, media montagna.

- 11/a tappa mercoledì 14 ottobre: Porto Sant'Elpidio-Rimini, 182 km, pianeggiante.

- 12/a tappa giovedì 15 ottobre: Cesenatico-Cesenatico, 204 km, media montagna.

- 13/a tappa venerdì 16 ottobre: Cervia-Monselice, 192 km, media montagna.

- 14/a tappa sabato 17 ottobre: Conegliano-Valdobbiadene, 34 km, cronometro individuale.

- 15/a tappa domenica 18 ottobre: Base Aerea Rivolto-Piancavallo, 185 km, alta montagna.

- 16/a tappa martedì 20 ottobre: Udine-San Daniele del Friuli, 229 km, media montagna.

- 17/a tappa mercoledì 21 ottobre: Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio, 203 km, alta montagna.

- 18/a tappa giovedì 22 ottobre: Pinzolo-Laghi di Cancano (Parco Nazionale dello Stelvio), 207 km, alta montagna.

- 19/a tappa venerdì 23 ottobre: Morbegno-Asti, 251 km, pianeggiante.

- 20/a tappa sabato 24 ottobre: Alba-Sestriere, 198 km, alta montagna.

- 21/a tappa domenica 25 ottobre: Cernusco sul Naviglio-Milano, 15.7 km, cronometro individuale.