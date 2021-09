Licenziamenti via mail Vertenza Gkn. Oltre 10mila alla manifestazione nazionale con il motto partigiano: "Insorgiamo" Per i viali di Firenze: "E' trincea Gkn", divenuta un'iniziativa nazionale. Presente anche una rappresentanza di lavoratori della Whirlpool di Napoli

di Tiziana Di Giovannandrea La vertenza della Gkn 'si prende' i viali di Firenze intorno alla Fortezza da Basso per dirigersi verso il Centro storico e fermarsi in Piazzale Michelangelo con gli interventi dei lavoratori. Il corteo ha in testa la bandiera originale della Brigata Sinigaglia e il motto partigiano, "Insorgiamo", la parola simbolo di questa vertenza. Le persone accorse a Firenze per partecipare alla manifestazione Gnk, divenuta un'iniziativa nazionale, sono oltre 10.000 e tutti la considerano una 'trincea', la trincea della Gkn."Se sfondano qui, sfondano ovunque", ripetono da 72 giorni gli operai dello stabilimento di Campi Bisenzio, presidiato giorno e notte. Il fatto è stata ben compreso e nel giorno della manifestazione nazionale indetta dal Collettivo di fabbrica per protestare contro i 422 licenziamenti effettuati via mail, essi appaiono come una gigantesca e collettiva vertenza italiana."Sappiamo di auto venute un po' da tutta Italia", dicono gli operai. C'è chi ha raggiunto Firenze con il treno o con alcuni bus, "anche se spostarsi in autobus organizzati in questa fase è complicato per le normative anti Covid". C'è chi rimarca: "Non so da quanto non partecipavo a una manifestazione di queste dimensioni", dice un uomo. "Ma essere qui - gli fa eco una donna- fa bene, perché questa 'roba' va ben oltre la Gkn, ci riguarda tutti. Lo vedo anche come un laboratorio politico partito dal basso".Molte le sigle sindacali e la rappresentanze di varie realtà lavorative italiane che hanno aderito alla manifestazione di Firenze a sostegno dei lavorati della fabbrica Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) licenziati a luglio via mail. Oltre allo striscione 'Insorgiamo' del Collettivo di Fabbrica-Lavoratori Gkn Firenze, sventolano le bandiere dell'Anpi e della Fiom Cgil. Presente uno striscione che invita allo sciopero generale e uno con scritto 'Firenze ribelle mai doma' dei collettivi studenteschi. I manifestanti hanno anche acceso fumogeni arancioni, presenti bandiere di varie sigle sindacali, della rete degli studenti medi e quelle dei collettivi studenteschi delle Marche e dei Cobas. Insieme ai lavoratori della Gkn Firenze stanno manifestando i lavoratori della Whirlpool di Napoli con lo striscione 'Napoli non molla', una rappresentanza della Rsu della Piaggio di Pontedera (Pisa), gli operai della Sanac di Massa Carrara e del distretto tessile di Prato."I lavoratori della Gkn hanno convocato questa manifestazione a cui hanno risposto aziende metalmeccaniche in crisi e vari gruppi politici e sociali che pensano che ci voglia un cambiamento in questo Paese. Hanno convocato una manifestazione e la Fiom naturalmente è presente e la sostiene, stiamo facendo con loro la vertenza. Allo stato attuale noi respingiamo la richiesta che l'azienda fa di cassa integrazione per cessazione. La Gkn è un'azienda che va bene, che ha commesse, è un'operazione finanziaria dettata da un fondo" valuta Francesca Re David, segretario generale Fiom. Inoltre nella vicenda della Gkn "non capire che in questo modo si distrugge il sistema industriale del nostro Paese e l'occupazione, è un grave errore e siamo convinti che il Governo non debba affrontare le crisi in questo modo. Ci vogliono strumenti per affrontare la transizione che tengano vincolate le aziende e il lavoro".Nella mattina del 9 luglio, i 422 lavoratori della multinazionale inglese Gkn Driveline di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, hanno ricevuto una brusca doccia gelata dopo che l'impresa, attiva nel settore della componentistica per auto, ha deciso di aprire una procedura di licenziamento collettivo per tutti i propri dipendenti lasciandoli senza lavoro. La multinazionale britannica è di proprietà di un fondo di investimento estero e ha motivato la decisione del licenziamento immediato in blocco di tutti i lavoratori del sito di Campi Bisenzio con un calo del mercato automobilistico e della necessità di ridurre drasticamente i costi della produzione a causa della grande competitività.