La crisi Gkn, governo propone 13 settimane di Cig per trovare soluzione

I lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio

Tredici settimane di Cassa integrazione per cessazione di attività, così da guadagnare tempo utile a cercare una soluzione per la Gkn di Campi Bisenzio. Questa la proposta che la viceministra allo Sviluppo economico Alessandra Todde ha avanzato al tavolo che si è tenuto oggi a Firenze, e che è stata accolta dall'azienda, la quale si riserva di valutarla. Il tavolo è stato sospeso in attesa della risposta di Gkn. Per Todde "aver sospeso il tavolo e non aver avuto la chiusura netta che c'è stata la volta scorsa è sicuramente qualcosa di diverso, una cosa importante". Secondo quanto emerge inoltre sarà chiesto a Invitalia di mettersi a disposizione per la ricerca di un advisor.Al tavolo, come già il 15 luglio, da un lato sindacati e istituzioni chiedono il ritiro della procedura di licenziamento collettivo che Gkn Driveline Firenze ha avviato nei confronti dei 422 lavoratori dello stabilimento, dall'altro l'azienda ha confermato ancora la sua posizione. Un muro contro muro che a tratti ha innalzato il tono del confronto con Todde che avrebbe accusato Gkn di minimizzare l'aver percepito contributi pubblici negli ultimi anni per più di 3 milioni di euro e malgrado ciò di voler scaricare sulle sole istituzioni la responsabilità sociale dei lavoratori. "Le ristrutturazioni sono lecite, le delocalizzazioni annunciate via mail sono inaccettabili", ha sottolineato ToddeMa l'idea delle 13 settimane di Cig, possibile preludio anche a un iter per la reindustrializzazione della fabbrica, in realtà non convince appieno i sindacati. "Non è lo strumento adatto ad uno stabilimento che è nelle condizioni di continuare a produrre", lamenta la Fiom, che come altre organizzazioni indica il ritiro dei licenziamenti come passo essenziale per proseguire il confronto, e chiede di agire a livello normativo contro le delocalizzazioni. Todde ha annunciato che al Mise stanno lavorando a un intervento normativo."Condividiamo la proposta della viceministra Todde di aprire un percorso più responsabile ovvero di una possibile cassa integrazione covid di 13 settimane in cui ci sia modo di interloquire con chi ha manifestato interesse per una eventuale reindustrializzazione. Su questo l'azienda si è impegnata a fare una valutazione e dare risposta al tavolo istituzionale che viene tenuto aperto". Così il presidente della Toscana, Eugenio Giani, uscendo dall'incontro convocato oggi in Prefettura a Firenze sulla vicenda Gkn con il governo, le istituzioni - locali e regionali - e le organizzazioni sindacali.