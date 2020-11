Lo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications Glaucoma, incoraggiante scoperta su come riparare i danni al nervo ottico La ricerca ha dato ottimi risultati sui roditori, serviranno nuovi studi per valutare l'efficacia del trattamento di rigenerazione delle cellule nervose sugli esseri umani

Uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, condotto dagli esperti dell'Università di Cambridge, potrebbe accrescere i patterns dei trattamenti per il glaucoma, una delle principali cause di cecità a livello globale.Si tratta di utilizzare la, aumentando la produzione della proteina ZFYVE27 o protrudina."Gli assoni, o fibre nervose, nel sistema nervoso centrale (SNC) normalmente non si rigenerano dopo lesioni o malattie - spiega Richard Eva, ricercatrice a Cambridge - il che significa che il danno è spesso irreversibile. Ma negli ultimi dieci anni una serie di studi ha suggerito la possibilità di stimolare una rigenerazione". Ilproteggendole dalle morte cellulare a seguito di una lesione. Grazie a un sistema di coltura cellulare, il gruppo di ricerca ha ottenuto la crescita di unità biologiche in vitro, e gli assoni sono stati poi danneggiati con del laser."Abbiamo scoperto che l'aumento della quantità e dell'attività di ZFYVE27 nelle cellule nervose - aggiunge Martin, collega e coautore di Eva - aumenta notevolmente la loro capacità di rigenerazione. Le cellule nella retina, note come cellule gangliari della retina, estendono gli assoni dall'occhio fino all'organo cerebrale e il nervo ottico permette la trasmissione e l'elaborazione delle informazioni visive". Per verificare la capacità della proteina ZFYVE27 di stimolare la riparazione del sistema nervoso centrale danneggiato in un organismo intatto, gli"Quando abbiamo misurato la rigenerazione poche settimane dopo una lesione da schiacciamento al nervo ottico - afferma James Fawcett, terza firma dell'articolo e ricercatore presso l'Università di Cambridge - abbiamo notato una notevole capacità di riparazione., una condizione piuttosto comune tra le problematiche della visione". Il glaucoma, come spiegano gli esperti, porta al danneggiamento progressivo del nervo ottico e, se non diagnosticato tempestivamente, può provocare la perdita della vista."Nel- commenta Veselina Petrova del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche dell'Università di Cambridge, coautrice dell'articolo -. Si tratta di una delle principali cause di cecità in tutto il mondo e non abbiamo ancora un quadro completo delle cause che possono provocare tale condizione". L'esperta sostiene che l'uso della terapia genica potrebbe portare a effettivi benefici. "Saranno necessari ulteriori studi - sottolinea Petrova - per valutare l'efficacia del trattamento sugli esseri umani. La nostra speranza è che aumentare la produzione di questa proteina possa altresì facilitare la rigenerazione cellulare a seguito di lesioni al cervello e al midollo spinale, oltre che al nervo ottico".