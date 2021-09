L'allarme dopo un incontro a Tianjin Gli Stati Uniti alla Cina: basta con la costruzione delle centrali a carbone L'inviato Usa John Kerry parla con i giornalisti dopo un incontro in Cina con alti funzionari: "La creazione di nuove centrali a carbone rappresenta una sfida significativa agli sforzi del mondo"

Condividi

Nuova polemica tra Usa e Cina su clima e inquinamento. La costruzione in Cina di centrali a carbone potrebbe annullare gli sforzi del mondo intero contro i cambiamenti climatici, dice l'inviato americano, John Kerry, parlando con i giornalisti dopo un incontro in Cina, a Tianjin, con alti funzionari di Pechino."La creazione di nuove centrali a carbone rappresenta una sfida significativa agli sforzi del mondo", avverte Kerry, spiegando di aver detto alla Cina, che ormai è il più grande inquinatore del pianeta, di smettere di costruire tali impianti per non "annullare la capacità del mondo di raggiungere lo zero netto entro il 2050".Gli Stati Uniti avvertono dunque la Cina che non sarà possibile per il mondo risolvere la crisi dei cambiamenti climatici senza il "pieno impegno" di Pechino, che deve aumentare gli sforzi per ridurre le emissioni di CO2.