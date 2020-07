Conte soddisfatto: "Avanti così" Google investe 900 milioni in Italia in 5 anni per il digitale Prende il via 'Italia in Digitale', un nuovo programma dedicato alle piccole e medie imprese italiane

Condividi

Novecento milioni in 5 anni per accelerare la digitalizzazione italiana. E' l'investimento di Google per il Belpaese, annunciato dall'amministratore di Google e Alphabet. Prende infatti il via 'Italia in Digitale', un nuovo programma dedicato alle piccole e medie imprese italiane."Google è orgogliosa di essere partner della ripresa economica dell'Italia", commenta Sundar Pichai e spiega: "Per aiutare a trasformare le aziende italiane grandi e piccole, investiremo oltre 900 milioni di dollari in 5 anni, che includono l'apertura delle due Google Cloud Region in partnership con Tim". Il progetto di Google include un milione di euro di pubblicità gratuita alle aziende di Unioncamere. Soddisfatte le reazioni del governo italiano. "Accolgo con favore questo importante investimento in Italia da parte di Google e Sundar Pichai. La tecnologia e l'innovazione digitale sono elementi centrali dell'agenda del mio governo per il futuro del nostro Paese. Continuiamo così!", commenta il premier Conte su Twitter, mentre il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli sottolinea: "Si ripete troppo spesso che il nostro Paese non è attrattivo per gli investimenti e che siamo rimasti indietro rispetto ai competitor europei sul trasferimento tecnologico. Oggi Google presenta un piano di investimenti da 900 milioni, in Italia, per spingere ulteriormente la digitalizzazione delle PMI. È un progetto molto importante che conferma la centralità del sistema Italia nel panorama internazionale".Nel dettaglio Google è pronta ad avviare progetti di formazione, strumenti e partnership per supportare le aziende e le persone in cerca di opportunità lavorative. Durante la pandemia il colosso del web si è subito attivato per collaborare con i governi di tutto il mondo - compresa l'Italia - per affrontare la crisi. Tramite una partnership con il Ministero della Salute, per esempio, è stato possibile fornire informazioni essenziali relative a Covid-19 sul motore di ricerca, su Maps e su YouTube. Con il Ministero dell'Istruzione è stato invece accelerato il processo che ha permesso a milioni di studenti italiani e insegnanti di continuare gli insegnamenti con strumenti di didattica a distanza, a scule chiuse. Inoltre, Google ha distribuito crediti e grant pubblicitari alle piccole e medie imprese italiane, ad agenzie governative e ad associazioni nonprofit. Molte piccole imprese hanno subito pesantemente la crisi, in particolare nei settori del turismo, della vendita al dettaglio e della ristorazione. Secondo una ricerca di McKinsey, in Europa sono ora a rischio 60 milioni di posizioni lavorative.Il nuovo progetto di Google nasce dall'esperienza e dal successo di precedenti iniziative come Crescere in Digitale e Google Digital Training, che negli ultimi cinque anni hanno aiutato 500.000 persone a ottenere le competenze digitali necessarie per rilanciare un'attività o migliorare la propria carriera lavorativa. Google ha intenzione ora di aiutare altre 700.000 persone e piccole e medie imprese a digitalizzarsi, con l'obiettivo di portare il numero complessivo a oltre 1 milione per la fine del 2021. "Da molti anni Google è impegnata in Italia per diffondere le competenze digitali utili a trovare un lavoro o far crescere un'attività", commenta Fabio Vaccarono, managing director di Google Italy. "Se queste competenze erano importanti prima della pandemia - aggiunge -, ora sono diventate tanto più necessarie: per superare le sfide del presente la digitalizzazione è un elemento imprescindibile, per trovare nuove opportunità lavorative, per rilanciare un'impresa, e a vantaggio dell'intera società".