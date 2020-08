Il confronto a Palazzo Chigi Dl agosto. 91 articoli: lavoro, fisco, sanità e scuola. Stop riscossione cartelle fino al 15 ottobre Nel lungo elenco di misure anche le norme per il sostegno alla domanda e l'ipotesi di un nuovo contributo a fondo perduto per le attività economiche nei centri storici

Condividi

Questa mattina a Palazzo Chigi la riunione del premier Giuseppe Conte con capi delegazione, ministri e rappresentanti della maggioranza sul decreto di agosto. Il confronto sui nodi politici del provvedimento per l'allocazione dei fondi dell'ultimo scostamento di bilancio votato dal Parlamento. è iniziato ieri sera per proseguire oggi.Lavoro, scuola, enti locali, fisco e rilancio dell'economia. E' di 91 articoli la bozza del decreto di agosto che l'Ansa è in grado di anticipare. Il governo dovrebbe varare il dl entro la settimana. Nel pomeriggio il testo dovrebbe andare al vaglio del preconsiglio.Nel lungo elenco di misure anche le norme per il sostegno alla domanda e l'ipotesi di un nuovo contributo a fondo perduto per le attività economiche nei centri storici.Viene prorogato fino al 15 ottobre lo stop alla riscossione delle cartelle esattoriali. Ad ora la sospensione della coattiva è prevista fino al 31 agosto: la proroga coprirebbe tutto il periodo dello stato d'emergenza.Proroga della moratoria per le pmi dal 30 settembre al 31 gennaio 2021. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dal 'Cura Italia' il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive decorre dal termine delle misure di sostegno. Lo prevede una bozza del decreto agosto. "La proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità" si legge e "opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea".Stop alla seconda rata dell'Imu per le strutture ricettive, dagli alberghi ai campeggi e b&b, gli stabilimenti balneari (ma anche su laghi e fiumi). Lo prevede la bozza del decreto agosto che estende la misura anche alle fiere e a cinema e teatri, a patto che i proprietari siano anche i gestori delle attività. Per cinema e teatri lo stop sarà esteso anche all'imposta dovuta per il 2021 e il 2022.Arriva un contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici. Lo prevede la bozza del decreto agosto che l'AGI ha potuto visionare ancora soggetta a modifiche. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi collocati nei centri storici sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.Uno stanziamento complessivo "fino a 1,5 miliardi in conto capitale" per il 2020 per "sostenereprogrammi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello stato". Il Mef con proprio decreto potrà autorizzare "la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate", entro il limite di un miliardo e mezzo.Più fondi per gli straordinari in sanità per recuperare "prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza". Lo prevede la bozza del decreto agosto che stanzia oltre 480 milioni aggiuntivi e consente alle regioni di aumentare dell'1% i limiti di spesa. Sarà possibile aumentare il compenso straordinario per dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, reclutare nuovo personale a tempo determinato e aumentare il monte ore dell'assistenza specialistica in convenzione.Gli invalidi totali, i ciechi e i sordomuti a partire dai 18 anni avranno un aumento della propria pensione fino ad arrivare a al livello previsto per ora per gli over 60. Lo prevede la bozza del dl agosto secondo la quale gli oneri saranno pari a 132 milioni di euro per il 2020 e 400 milioni per il 2021."Ai lavoratori marittimi che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore della presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020". E' quanto si legge in una nuova bozza del dl Agosto, che l'Adnkronos ha potuto visionare. Sulla misura però, come indicato nel testo, permarrebbe ancora un nodo politico.Via libera alla costituzione della newco Alitalia controllata dal ministero dell'Economia, prevista già dai decreti Cura Italia e Rilancio, "ai soli fini dell'elaborazione del piano industriale" con un capitale sociale iniziale di 10 milioni di euro. Lo prevede la bozza del decreto agosto che modifica le disposizioni introdotte nei decreti precedenti.Senza il via libera della Commissione europea al piano industriale che sarà elaborato dalla newco pubblica per la nuova Alitalia , la società sarà posta in liquidazione. Lo prevede la bozza del decreto agosto. "Il piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di prodotto, è approvato dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla costituzione della società - si legge nella bozza - tale piano è trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di competenza e alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione". A seguito del via libera dal piano da parte della Commissione europea, si precisa, sono "apportate le opportune modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, incluso l'adeguamento del capitale sociale. In assenza della favorevole valutazione della Commissione europea sul piano la società è posta in liquidazione".Un credito d'imposta del 30% da utilizzare in compensazione per "campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito "delle discipline olimpiche" o "società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro coni operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile". Lo prevede la bozza del decreto agosto per gli investimenti da 10mila euro in su effettuati dal 1 luglio al 31 dicembre in leghe e società con ricavi tra i 200mila euro e i 15 milioni. per lo sconto fiscale vengono stanziati 60 milioni.