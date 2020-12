Recovery plan Governo, Leu: no a giochetti, fiducia in Conte per andare avanti De Petris: "abbiamo parlato del Recovery plan perché siamo convinti che questa sia la grande scommessa che ha davanti il governo". Al termine dell'incontro colloquio informale tra Speranza e Conte

È terminato dopo circa due ore l'incontro tra il premier Giuseppe Conte e la delegazione di Leu."È stato un lungo confronto nel merito, abbiamo parlato del Recovery plan perché siamo convinti che questa sia la grande scommessa che ha davanti il governo, non si può sprecare questa occasione: i cittadini non ce lo permetterebbero mai". Così Loredana De Petris, capogruppo del Misto al Senato, al termine dell'incontro della delegazione di Leu con il premier Giuseppe Conte.De Petris spiega che "bisogna spendere bene le risorse per rilanciare il Paese. Non ci piacciono giochi e giochetti, pensiamo che il confronto si debba fare nel merito e abbiamo ampia fiducia nel presidente del Consiglio e nel fatto che insieme si possa trovare una soluzione per andare avanti"."I cittadini e le imprese chiedono risposte rispetto alla crisi economica e all'emergenza sanitaria - ha aggiunto Federico Fornaro, capogruppo alla Camera - e abbiamo il dovere come forze di maggioranza e governo di dare queste risposte. Bene il confronto nel merito sulla gestione del Recovery, è una sfida del sistema Paese, quindi coinvolgimento massimo di tutti e alla fine naturalmente un sistema di monitoraggio e controllo perché questa è una sfida che non possiamo permetterci di perdere".La patrimoniale? "ho ribadito la proposta" al premier Giuseppe Conte, "perché siamo convinti che farebbe bene al Paese. Conte ha ascoltato". Lo ha detto Nicola Fratoianni, deputato di Leu, al termine dell'incontro con il premier, Giuseppe Conte, a palazzo Chigi. Fratoianni ha presentato un emendamento alla manovra, ora all'esame della Commissione bilancio della Camera, per introdurre una patrimoniale.Colloquio a palazzo Chigi tra il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza, al termine dell'incontro del premier con la delegazione di Leu. Sul tavolo dell'incontro informale, secondo quanto si apprende, ci sarebbe un aggiornamento sulla situazione dell'epidemia covid, anche in vista delle nuove misure per le festività natalizie, su cui resterebbero divisioni nel governo.