Palazzo Chigi Mes, raggiunta l'intesa in maggioranza su testo risoluzione

Nell'incontro dei capigruppo di maggioranza sul Mes è stata raggiunta un'intesa sulla risoluzione che sarà presentata domani, in occasione delle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul prossimo Vertice Ue. Lo indicano fonti di maggioranza.L'incontro, secondo quanto viene riferito da fonti di Iv, sarebbe stato caratterizzato da una accesa discussione tra M5S e Pd.Ok a mandato Conte in Ue ma modificare profondamente il patto di stabilità prima della sua reintroduzione, seguire la logica di pacchetto in Ue soprattutto sul fronte dell'Edis, il sistema europeo di assicurazione dei depositi bancari, e affrontare un processo che superi il carattere intergovernativo dello stesso Mes. È quanto sarebbe contenuto nella risoluzione di maggioranza sul Fondo salva Stati. Non sarebbe citata nel testo la quota parte per la Sanità, anche se potrebbe esserne fatto cenno in premessa o nelle conclusione.Iv ha dato la sua approvazione risoluzione di maggioranza sulla riforma del Mes, ma la firma dei capigruppo renziani in calce al testo sarà messa solo dopo aver ascoltato l'intervento del premier Conte in aula. E' quanto si apprende da fonti di maggioranza al termine della riunione con il governo sulla risoluzione.Un via libera politico all'intesa sulla bozza, dunque, ma i capigruppo di Iv hanno fatto sapere che non firmeranno subito il testo, reputando determinante quello che dirà nella sua relazione del premier.Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, - si legge in una nota -domani mercoledì 9 dicembre terrà le comunicazioni in parlamento in vista del consiglio europeo del 10 e 11 dicembre. Di seguito il programma degli interventi: ore 9.00 - Camera dei deputati.