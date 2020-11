Gb, il leader dei laburisti si rifiuta di riammettere Corbyn nel partito Keir Starmer: "Ha compromesso gli sforzi per ristabilire la reputazione del partito all'interno della comunità ebraica". Ieri la decisione della commissione disciplinare che aveva annullato la sospensione dell'ex leader

Il leader del Labour, Keir Starmer

Condividi

Ancora Keir Starmer contro Jeremy Corbyn. Nonostante la decisione del Comitato esecutivo nazionale (Nec) del Labour, che ha revocato la sospensione dal partito dell'ex leader, Starmer ha deciso comunque di non riammettere il suo predecessore tra i banchi laburisti, sostenendo che abbia compromesso gli sforzi per ristabilire la reputazione del partito all'interno della comunità ebraica.

La commissione disciplinare del Nec aveva deciso la revoca della sospensione di Corbyn martedì, dopo che l'ex leader aveva prodotto una dichiarazione conciliatoria nella quale "chiariva" alcune sue controverse affermazioni sulle accuse di antisemitismo nel partito, durante la sua leadership. Ma Starmer non ha accettato la decisione e stamane ha diffuso una dichiarazione nella quale afferma chiaramente che Corbyn non è più il benvenuto all'interno del Labour e annuncia che "terrà la situazione sotto esame". Presto, ha detto Starmer, ripudiando così la commissione disciplinare che ha riammesso Corbyn, verrà costituita una commissione "indipendente" per riesaminare la vicenda.



capo del Partito Laburista e leader dell'opposizione parlamentare