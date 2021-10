Leigh-on-Sea, Essex Gran Bretagna, uccisione del deputato Tory David Amess: si indaga per terrorismo islamico Boris Johnson, si è recato sul luogo del delitto, accompagnato dal ministro dell'Interno Patel e dal leader laburista Starmer

Si indaga ufficialmente per terrorismo nel caso dell'efferato omicidio del deputato Tory David Amess, ucciso a coltellate ieri mentre incontrava gli elettori in una chiesa metodista di Leigh-on-Sea, in Essex.Gli investigatori hanno indicato "potenziali motivazioni legate all'estremismo islamico".Un 25enne britannico di origini somale è stato fermato: secondo fonti del Guardian, sarebbe stato in precedenza segnalato come un individuo a rischio radicalizzazione nel programma Prevent, che monitora le persone in grado di commettere reati gravi di terrorismo.La polizia ritiene che abbia agito da solo e ha fatto sapere che non sta cercando complici; due abitazioni sono state perquisite a Londra.Il premier britannico, Boris Johnson, si è recato sul luogo dell'uccisione del deputato. Con un mazzo di fiori bianchi in mano, il capo di Downing Street ha visitato la chiesta metodista di Belfairs, a Leigh-on-Sea, accompagnato dal ministro dell'Interno Priti Patel e dal leader laburista Keir Starmer. Il premier e il leader dell'opposizione laburista hanno deposto questa mattina, una a fianco dell'altra,due corone di fiori. Il gesto rappresenta un segno di unità di fronte all'assassinio, che ha scioccato il Paese, di un deputato che per quasi 40 anno è stato elogiato da parlamentari di ogni colore per la sua gentilezza.Il ministro dell'Interno, Prati Patel, ha ordinato di "rivedere la sicurezza dei parlamentari", che hanno denunciato un aumento del linguaggio aggressivo e degli attacchi negli ultimi tempi. Una condizione che lo stesso Amess aveva sottolineato nel libro pubblicato l'anno scorso: "Questi crescenti attacchi hanno rovinato la grande tradizione britannica del popolo che incontra apertamente i propri politici eletti".Messaggi di cordoglio sono arrivati dai colleghi e anche dall'estero; particolarmente scioccata la sorella di Jo Cox, Kim Leadbeater, divenuta deputata lo scorso luglio proprio nel collegio elettorale della sorella laburista uccisa da un'estremista di destra nel 2016. "Sono totalmente scioccata da quello che è successo, pensare che qualcosa di cosi' orribile possa succedere di nuovo a un altro parlamentare, a un'altra famiglia", ha commentato.