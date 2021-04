Uccise la moglie durante il lockdown, condannato a 5 anni: è polemica in Gran Bretagna Per la corte dietro al raptus di un 70enne c'è malattia psichica grave

Monta la polemica in Gran Bretagna,dal mondo politico e non solo, contro la sentenza della Corte d'Appello di Londra ha confermato oggi la condanna ad appena 5 anni di carcere nei confronti di un pensionato 70enne, Anthony Williams, riconosciuto colpevole come reo confesso d'aver strangolato e ucciso la moglie Ruth nel pieno del lockdown imposto dall'emergenza Covid.

Il ricorso contro la sentenza di primo grado, presentato dall'ufficio dell'attorney general del governo Tory di Boris Johnson, Suella Braverman, per inadeguatezza della pena, è stato respinto in secondo grado sulla base dell'attenuante di un presunto disturbo psichico grave dell'assassino.

"Non si è trattato di una caso tipico di omicidio - ha argomentato il giudice relatore David Bean -, la azioni (di Williams) sono interamente spiegabili con la sua malattia, non diagnosticata e non trattata, piuttosto che come un caso di abuso domestico.Tanto più che nella sua storia personale non ci sono episodi di coercizione o di qualsiasi incidente di violenza o abuso. Al contrario".

Parole denunciate con durezza dalla deputata laburista Harriet Harman, veterana della Camera dei Comuni, ex ministra e paladina dei diritti delle donne, che ha bollato la motivazione di Beam come "sciocca" poiché gli abusi domestici, sebbene spesso ripetuti, posso essere anche episodici. "Come si fa adire - ha protestato Harman - che non si è trattato di un abuso domestico? Un uxoricidio è la forma più estrema di abuso domestico". Ora la parola passerà verosimilmente alla Corte Suprema.