Nuovo braccio di ferro sul certificato verde Green Pass rafforzato per 'premiare i vaccinati'. Regioni spingono, ma il governo frena Le regioni temono ricadute economiche importanti, per questo convergono su restrizioni che non gravino su chi si è sottoposto al vaccino. La speranza è nelle terze dosi - giunte in Italia a quota 3,3 milioni - ma il virus potrebbe accelerare. Walter Ricciardi, consulente del ministro Speranza propone di "irrigidire le misure per il rilascio del green pass" e ora il confronto tra regioni e governo è necessario per delineare una linea comune

Chiusure mirate, lockdown leggeri, e misure restrittive mettono di nuovo al centro l', ovvero un lasciapassare solo per i vaccinati e per le attività ricreative operanti nelle regioni che cambieranno colore.Austria e Germania, travolte dalla quarta ondata di Covid-19, hanno già introdotto il cosiddetto: geimpft (vaccinati) e genesen (guariti). Ossia il green pass spetta solo a chi è vaccinato o guarito dal Covid e non a chi fa un tampone negativo. Un modo per incentivare le vaccinazioni e introdurre restrizioni - ancora tenui in giallo, ma pesanti in arancione - che non gravino su chi si è sottoposto all'immunizzazione.Resterebbe invariato il mondo del lavoro, con il certificato verde rilasciato a vaccinati, guariti e chi ha un tampone negativo.È la proposta cui cercano di aggregare consenso i governatori che si vedranno e porteranno la loro posizione all'attenzione del Governo allaconvocata dal ministro Mariastella Gelmini. Un appoggio alla posizione dei presidenti è arrivato oggi al segretario del Pd Enrico Letta., forte di dati ancora rassicuranti su terapie intensive e ricoveri ordinari, anche se i contagi hanno superato quota diecimila portandosi ailivelli di maggio. In prima battuta l'esecutivo sembra studiare unper sanitari e personale delle Rsa."Ogni persona in più che si vaccina è uno scudo più forte che abbiamo", ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza.Mentre la Cei attacca i no vax, protagonisti di "proteste irresponsabili e contro il Vangelo per una malintesa affermazione della libertà e dei diritti". Ile comprende il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimilano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Giovanni Toti (Liguria), Luca Zaia (Veneto), Attilio Fontana (Lombardia), Giuseppe Occhiuto (Calabria), Vincenzo de Luca (Campania), Donato Toma (Molise), Nicola Zingaretti (Lazio). De Luca (Campania) propone "Il napalm o il lanciafiamme", ma non è tempo di scherzare.Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe, nonostante il cambio di colore della regione, superando il limite di quattro persone a tavola nei ristoranti. Misura che varrebbe per la zona gialla, ma anche arancione dove le restrizioni sono severe, con coprifuoco, ristoranti aperti solo per l'asporto e chiusura degli impianti sciistici.Un lockdown per i soli no vax "ha oggettivi limiti costituzionali. Dovremmo investire di più sul dialogo convincendo gli irriducibili a vaccinarsi. Comunque, ogni decisione la prenderemo assieme, fra governatori". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in una intervista al Corriere della Sera. E sul vaccino obbligatorio aggiunge: "Qualcuno può forse pensare che in questo Paese?". E confessa di aver pianto durante la pandemia: "Certo. All'inizio, è stato tragico perché avevamo tutti paura di morire. Nessuno aveva le istruzioni per l'uso. Quel 21 febbraio 2020, quando mi hanno detto del primo caso di Covid a Vo' Euganeo, mi sono sentito come se entrassi in guerra. Era il momento di assumersi le responsabilità e io ho preso subito decisioni impopolari. Ma lì ti sostiene l'adrenalina. E come mi diceva mio nonno che ha fatto la guerra: il trauma lo avverti quando ci ripensi a mente fredda".