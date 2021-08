Quarantena per vaccinati scende da dieci a sette giorni Green Pass, scattate oggi le nuove regole. Via libera al nuovo decreto: ecco le misure da settembre Da oggi sarà necessario per accedere a ristoranti al chiuso, palestre, piscine e musei. Obbligo da settembre per i docenti, per gli studenti universitari e sui trasporti di lunga percorrenza con capienza all'80% dei posti disponibili. Potrà richiedere il pass anche chi si è vaccinato all'estero. Draghi: con cautela e coraggio tenuto Covid sotto controllo, crescita PIL oltre le attese

