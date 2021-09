Green pass, al Senato l'esame del decreto

L'aula del Senato ha iniziato l'esame del decreto sul Green pass. In apertura il presidente della Commissione Affari costituzionali Dario Parrini ha spiegato che la Commissione non ha concluso l'esame e il voto dei 103 emendamenti, e non ha quindi votato il mandato al relatore.In aula dunque giunge il testo già approvato dalla Camera.Lello Ciampolillo (Misto) ha subito presentato una questione pregiudiziale per il non passaggio ai voti del decreto, che però è stata respinta. E' dunque iniziata la discussione generale.I partiti della maggioranza non devono "tradire" la missione del Governo che è anche quella di mettere il Paese al riparo dall'epidemia. Chi lo fa "è una forza politica che prende in giro il suo elettorato, non ha idee chiare, e non fa bene al Paese". Lo dice, parlando del Green Pass, il leader M5S Giuseppe Conte.Dello stesso avviso anche il ministro del Lavoro Pd Andrea Orlando secondo il quale "sicuramente ci sarà un'estensione dell'utilizzo del Green Pass.Il testo dovrebbe andare all'esame del Cdm e dovrebbe prevedere l'estensione dell'obbligo ai dipendenti pubblici, mentre per i privati e la riforma del fisco l'esecutivo potrebbe prendersi più tempo, anche per le perplessità della Lega su entrambi i fronti.