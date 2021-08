In attesa della terza dose Green pass, governo verso proroga a 12 mesi. Figliuolo: a settembre vaccinato 80% Governo verso l'estensione ad un anno del Green pass. La consulta bioetica: sì all'obbligo vaccinale. Figliuolo: entro fine settembre 80% coperto.

Oggi arriveranno nel nostro paese altri 5,3 milioni di vaccini - tra dosi pfizer e moderna - ed il commissario straordinario Figliuolo assicura che si arriverà a quota 80% di popolazione vaccinata entro il 30 settembre. E proprio in vista di questo obbiettivo si moltiplicano gli open day.Dopo il calo fisiologico, dovuto alla pausa estiva delle due settimane a cavallo di ferragosto, infatti il ritmo delle vaccinazioni è tornato a correre. Con una crescita delle prime dosi somministrate lunedì scorso del 45% in un solo giorno. E così da inizio campagna si tocca quota 75.622.961 somministrazioni, pari a oltre il 67,6% di popolazione over 12 protetta dagli effetti del covid, (36,5 mln di vaccinati).Il Cts esaminerà venerdì la richiesta di prorogare da 9 mesi a un anno la durata del Green pass. Speranza è convinto che dirà sì e ritiene che la terza dose si farà a partire dai più fragili: immunodepressi, trapiantati e over 80.Crescono i nuovi contagi (6.076), le vittime (60), le terapie intensive e iricoveri.Dalla Consulta di Bioetica sì all'obbligo di vaccino,almeno per chi svolge servizi pubblici.Il 6 settembre inizierà in Parlamento la discussione per la conversione in legge del decreto sul Green pass e se arriverà il via libera del Cts potrebbe esserci il prolungamento della durata del certificato dagli attuali 9 a 12 mesi. Il tema è da giorni sul tavolo del ministero e il comitato di esperti dovrebbe esprimersi a giorni. L’ipotesi è 12 mesi viene valutata anche in vista della terza dose del vaccino e risponde anche alle richieste dei medici che prospettavano nei prossimi mesi la possibilità che molti colleghi, vaccinati ad inizio anno, si potessero trovare scoperti. Sulla questione è intervenuto anche l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. «Sono favorevole alla proroga della durata a 12 mesi del Green pass, ma deve essere una scelta di carattere nazionale», ha dichiarato l’assessore di Zingaretti.