La lotta alla pandemia Gualtieri: "Il debito si 'cancella' con la crescita, puntiamo al 'whatever it takes' fiscale" "La Bce detiene il 25% del nostro debito, salirà in prossimi mesi" dice il ministro dell'Economia al Welfare Italia Forum 2020. "Il Mes è utile, ma siamo in una coalizione"

"Ho riletto l'intervista di Sassoli, è stato un po' enfatico, ma non ha proposto la cancellazione del debito. Io direi che il miglior modo per cancellare il debito è ridurlo con la crescita economica, che è ciò che l'Italia si è impegnata a fare delineando una prospettiva di finanza pubblica di medio termine ambiziosa", con politiche espansive ma allo stesso tempo tese a mettere "il debito su una traiettoria discendente". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri al Welfare Italia Forum 2020, dopo il dibattito sull'ipotesi di chiedere la cancellazione del debito italiano alla Bce, sorto per le parole del presidente dell'Europarlamento David Sassoli.

La Bce detiene il 25% del nostro debito, salirà nei prossimi mesi

"La Bce detiene oggi quasi il 25% del debito italiano e ne deterrà di più nei prossimi mesi" ha aggiunto il ministro. "Fino a quando l'inflazione sarà sotto l'obiettivo non è prevedibile nel breve e nel medio termine, che questo debito esca dal bilancio della Banca centrale europea".

Puntiamo al 'whatever it takes' fiscale per la crescita economica

Anche se l'Italia alla fine decidesse di non accedere ai fondi del Mes, il governo Conte avrebbe a disposizione"'molteplici fonti di finanziamento" e "saremmo molto solidi dal punto di vista della finanza pubblica per realizzare questo whatever it takes fiscale" ha spiegato Gualtieri. Questa è la strategia di politica economica, prosegue, che ci "aiuterà a rilanciare la crescita e ridurre il debito pubblico".

Il Mes è utile, ma siamo in una coalizione

Tutti gli strumenti europei che fanno risparmiare in tassi d'interesse sono utili, e per questo il governo utilizzerà sia i trasferimenti a fondo perduto che i prestiti del Recovery fund. "Da questo punto di vista anche il Mes lo è. Come noto c'è un'opinione diversa da una forza di maggioranza, ed essendo necessaria una maggioranza parlamentare questo non ha consentito di accedere a questa linea di finanziamento e avere un risparmio di circa 300 milioni l'annodi risparmio in tassi d'interesse" ha concluso il ministro dell'Economia.