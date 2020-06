Commissione Bilancio Dl Rilancio. Gualtieri annuncia nuovo scostamento di Bilancio entro luglio In arrivo un nuovo decreto con misure di rafforzamento degli interventi anti Coronavirus, già in atto, a sostegno di lavoratori, imprese, famiglie

di Tiziana Di Giovannandrea Il Governo ha intenzione di chiedere l'autorizzazione ad unentro la prima metà di luglio per alleggerire il carico fiscale sulle imprese. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, alla Commissione Bilancio della Camera, ponendo l'attenzione sulla crisi economica che ha colpito le aziende a causa dell'emergenza causata dal Covid-19.A metà luglio vi sarà il varo di un: "Riteniamo appropriato modificare lo schema di proroga" delle scadenze fiscali e "intendiamo intervenire per diluire maggiormente i pagamenti di imposte rinviate in modo da alleggerire il carico fiscale per le imprese che hanno subito maggiormente l'impatto del Coronavirus e della crisi economica" ha sottolineato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. "Tutto ciò che va oltre il 2020 ha un impatto di Bilancio e quindi dovrà essere effettuato sulla base di un'autorizzazione di spesa ma è un intervento necessario per ridurre la pressione fiscale sulle imprese maggiormente colpite ", ha aggiunto il ministro.Per quanto riguarda la norma dele che dà al ministro dell'Economia la possibilità di rimodulare le risorse, come con i vasi comunicanti, tra le varie misure contenute nei decreti anti-Covid, Gualtieri ha precisato: "Auspico che il testo venga migliorato, incorporando il passaggio parlamentare e meccanismi suggeriti da parlamentari della Commissione Affari Costituzionali". Non si tratta, ha puntualizzato il titolare di Via XX Settembre: "Di allocare arbitrariamente le risorse che sarebbe inaudito ma di garantire che si possa disporre di risorse sufficienti" per le leggi varate. La norma, ha aggiunto, serve: "Per garantire che se una misura tira di più e una di meno" ci sia la possibilità di "spostare risorse non per modificare obiettivi della legge ma per assicurare la loro applicazione", peraltro è una norma che è stata approvata "anche nel. La differenza è che ora ci sono vari decreti ed era utile per l'allocazione più efficiente delle risorse di poterle modulare e magari indirizzare quelle che avanzano da una parte per consentire tempestivamente la fruizione dei diritti soggettivi che la legge ha stabilito altrimenti ci sarebbe stato il meccanismo 'del rubinetto o il click day'". Mi hanno "stupito", ha sottolineato, le polemiche su questa norma "presente in varie misure italiane, proposta e approvata dal governo precedente per consentire vasi comunicanti tra Quota 100 e reddito di cittadinanza".Il ministro Gualtieri inoltre ha fatto presente che considera lapessimistica perché vi sono già effetti tangibili sull'economia. "Siamo consapevoli deima "aggiorneremo a breve la previsione ufficiale" e "riteniamo errato esagerare in chiave pessimistica perché la riapertura dell'economia sta già producendo effetti tangibili" puntualizzando: "Le nostre valutazioni non sono altrettanto pessimistiche di quelle ad esempio oggi del Fmi, peraltro per tutti i Paesi europei".Durante l'audizione del ministro dell'Economia sul Dl Rilancioin meno di un'ora in Commissione Bilancio alla Camera. La bagarre di alcuni deputati dell'opposizione ha infatti spinto il presidente Claudio Borghi a sospendere la seduta.Laha precisato che: voteremo sì al nuovo scostamento di Bilancio solo se sarà condiviso con le opposizioni mentre da parte dinon c'è nessuna disponibilità a votare un nuovo scostamento di Bilancio "a scatola chiusa". "Il Paese ha già vissuto la stagione degli esperti, delle task force, delle kermesse come quelle di Villa Pamphilj: speriamo che con la presenza di oggi del ministro in Commissione Bilancio questa stagione sia definitivamente chiusa" ha affermato, presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, intervenendo in Commissione Bilancio a Montecitorio, durante l'audizione del ministro Gualtieri. "Deve tornare la, a partire proprio - ha aggiunto - dal Decreto Rilancio che stiamo esaminando: il confronto non può essere solo formale, anche perché i provvedimenti fino ad ora varati sono stati resi possibili dal voto delle opposizioni sugli scostamenti di Bilancio. E a questo proposito voglio ribadire che". "E' cruciale, per quel che ci riguarda, che oltre ad una piena trasparenza sul prossimo scostamento e sull'uso delle risorse che potranno arrivare dall'Europa, si diano risposte concrete sul rinvio delle scadenze fiscali, per il quale ci battiamo già fin dal Decreto Cura Italia, sulle scuole paritarie, sui contributi a fondo perduto anche ai professionisti. E su settori fondamentali per la nostra economia come l'automotive e il turismo", ha concluso.