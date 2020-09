75ma Assemblea generale dell'Onu Guterres: dobbiamo agire per evitare una nuova Guerra fredda Il segretario delle Nazioni Unite: non possiamo permetterci una Grande Frattura tra le due maggiori economie del Globo. Poi lancia un appello per un cessate il fuoco globale entro il 2020 e afferma che populismo e nazionalismo hanno fallito

"Dobbiamo fare di tutto per evitare una nuova Guerra Fredda. Ci stiamo muovendo in una direzione molto pericolosa, il mondo non può permettersi un futuro in cui le due maggiori economie dividano il globo in una Grande Frattura, ciascuna con le proprie regole commerciali e finanziarie, capacità della dorsale di internet e intelligenza artificiale". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, in apertura del dibattito virtuale alla 75ma Assemblea Generale, facendo riferimento pur senza nominarle a Stati Uniti e Cina. "Un divario tecnologico ed economico rischia inevitabilmente di trasformarsi in un divario geostrategico e militare. Dobbiamo evitarlo a tutti i costi", ha proseguito."Per la prima volta in 30 anni la povetrà aumenta. Gli indicatori di sviluppo umano sono in declino. Stiamo finendo fuori strada nel raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Nel frattempo, gli sforzi per la non proliferazione nucleare si stanno indebolendo e non stiamo agendo in aree di pericolo emergente, soprattutto il cyberspazio", ha avvertito Guterres.Il segretario generale dell'Onu ha poi lanciato un "appello ad una nuova spinta della comunità internazionale per rendere il cessate il fuoco globale una realtà entro la fine del 2020". Parlando in apertura della 75esima Assemblea Generale (virtuale a causa del Covid), Guterres ha sottolineato che "si frappongono enormi ostacoli - profonda sfiducia, guastatori, e il peso di combattimenti che vanno avanti da anni - ma abbiamo motivi per essere fiduciosi". Ha citato il nuovo accordo di pace in Sudan tra governo e movimenti armati, e l'avvio dei negoziati di pace in Afghanistan. In diverse situazioni nuovi cessate il fuoco resistono meglio che in passato, come in Siria (a Idlib), in Medio Oriente (con un periodo di calma a Gaza), e in Libia. "E' il momento per una nuova spinta collettiva per pace e riconciliazione - ha detto ancora - Abbiamo bisogno di uno sforzo internazionale comune, guidato dal Consiglio di Sicurezza. Abbiamo 100 giorni"."Populismo e nazionalismo hanno fallito", "dobbiamo farci guidare dalla scienza e restare aderenti alla realtà", ha poi affermato il segretario generale delle Nazioni Unite in merito alla pandemia di coronavirus. "Non possiamo rispondere a questa crisi tornando a come eravamo prima o chiudendoci in un guscio, serve più cooperazione internazionale, miglior leadership globale. Si è creato spazio per qualcosa di nuovo", mentre "nel giro di mesi milioni di persone hanno cambiato i loro modi di lavorare, muoversi e interagire. La pandemia ci ha insegnato che le nostre scelte importano, quindi dobbiamo assicurarci di scegliere bene".