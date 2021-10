Haiti, rapiti 17 missionari americani

17 missionari statunitensi e i loro familiari, compresi alcuni bambini, sono stati rapiti sabato da una banda a Port-au-Prince mentre lasciavano un orfanotrofio. I dettagli non sono chiari, funzionari locali hanno detto che i missionari sarebbero stati rapiti mentre erano su un autobus diretto all'aeroporto.In Haiti la sicurezza è crollata mentre la politica del paese si è disintegrata. Secondo alcune stime, le bande controllano circa la metà della città. Lunedì, una gang ha preso di mira uno scuolabus a Port-au-Prince, sparando e ferendo almeno cinque persone, compresi gli studenti, mentre un altro autobus pubblico è stato sequestrato. Ma anche in un paese abituato all'illegalità diffusa, il rapimento di un gruppo così grande di americani è decisamente inconsueto.Alcune parti della capitale haitiana, incluso il luogo dove sono avvenuti i rapimenti, sono così pericolose che molti residenti sono fuggiti, lasciando le strade, una volta piene di vita, quasi abbandonate. Molte delle strade sono state consegnate alle bande, con pochi pedoni che si avventurano fuori anche durante il giorno.I rapimenti di ricchi e poveri sono tristemente comuni, quello dei missionari americani è avvenuto solo un giorno dopo che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha esteso la sua missione ad Haiti per nove mesi con un voto unanime venerdì. Molti haitiani hanno chiesto l'invio di truppe da parte degli Stati Uniti per stabilizzare la situazione, ma l'amministrazione Biden è stata riluttante a impegnare gli stivali sul terreno.