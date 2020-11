“Hasta siempre pibe de Oro”, il racconto della stampa sudamericana

Mucha tristeza, nos ha dejado la leyenda del fútbol, un hermano y amigo incondicional de Venezuela. Querido e irreverente "Pelusa", siempre estarás en mi corazón y en mis pensamientos. No tengo palabras en este momento para expresar lo que siento. ¡Hasta siempre Pibe de América! pic.twitter.com/O0ZRblmB2P — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 25, 2020

Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos.



Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. pic.twitter.com/pAf38sRlGC — Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2020

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

La notizia della morte del re del calcio mondiale, Diego Armando Maradona, meglio conosciuto come “el pibe de oro”, è arrivata come una doccia fredda in ogni angolo del mondo irrompendo su tutti i media, in special modo in America Latina. Dieguito, come veniva affettuosamente chiamato, ci ha lasciato all’età di 60 anni a causa di un arresto cardiocircolatorio, sopravvenuto anche a causa delle già condizioni precarie di salute in cui versava il campione da molto tempo. Maradona ha rappresentato quella parte del paese più popolare desiderosa di un riscatto sociale, e anche il sogno per molti giovani costretti all’emarginazione e alla povertà. Un uomo dalle origini umili di Villa Fiorito, un piccolo e povero popolo delle Favelas di Buenos Aires, l’essere quinto di otto fratelli di una famiglia che dipendeva solo dal lavoro del padre, lo rese ancora più forte. A poche ore dalla sua scomparsa le maggiori testate e personaggi pubblici dell’America Latina lo ricordano così:In Argentina El Clarín è stata la prima testata latinoamericana a dare la notizia della scomparsa di Diego Armando Maradona commentando: “Commozione mondiale: muore Diego Armando Maradona.La testata brasiliana ‘O Globo lo intitola: “Diego Maradona, il genio del calcio, muore all’età di 60 anni.La Nacion in Argentina saluta Maradona intitolando la prima pagina: “E’morto Diego Maradona. Perché era ed è il numero 1, il migliore di tutti i tempi”.Il giornale cubano Granma intitola: “Cuba saluta Maradona, astro argentino del calcio”.Uno dei giornali più importanti del mondo del calcio mondiale in spagnolo, Marca, ricorda Diego intitolandolo: “Hasta siempre Diego”Mundo deportivo intitola: “Muore Diego Armando Maradona”L’americana Cnn Espanol : Muore Diego Armando Maradona ai 60 anni”.Il Presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, lo ricorda: “Caro e irriverente Pelusa, sarai sempre nel mio cuore e nei miei pensieri”.Il messaggio arriva via twitter anche dal Presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez.Anche il grande Pelé, sul suo account twitter, saluta per ultima volta il suo grande amico: “Un giorno spero che potremo giocare a palla insieme in celio”.Commoventi sono stati gli incontri con Papa Francesco: