Processo in base alla legge sulla sicurezza nazionale nella città Hong Kong: 2 attivisti pro-democrazia si dichiarano colpevoli

Proteste a Hong Kong (AP Photo/Vincent Yu)

Due attivisti pro-democrazia di Hong Kong, il 31enne, e l'assistente legale, 30 anni, si sono dichiarati colpevoli di "collusione con le forze straniere per mettere a repentaglio la sicurezza nazionale", per avere chiesto a Paesi stranieri d'infliggere sanzioni a Hong Kong e alla Cina, dopo l'introduzione della legge sulla sicurezza nazionale nella città. Lo riporta l'Agi.I due sono stati accusati di avere collaborato con il magnate dei media pro-democrazia,- già arrestato e in attesa di processo per violazione della legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong - tra il luglio 2020, quando la controversa legislazione è entrata in vigore, e il febbraio di quest'anno. Li e Chan sono comparsi oggi davanti al giudice Alex Lee dell'Alta Corte di Hong Kong, e sono stati posti in custodia cautelare. L'udienza è stata aggiornata al 3 gennaio prossimo.La collusione con forze straniere è uno dei reati puniti dalla, imposta da Pechino a Hong Kong per spegnere i movimenti pro-democrazia della città. Andy Li è uno dei 12 attivisti arrestati in mare nell'agosto del 2020, mentre cercava di fuggire a Taiwan dopo l'imposizione della legge da parte di Pechino, e ha già scontato sette mesi di carcere in Cina per attraversamento illegale del confine. Dopo essersi dichiarato colpevole di collusione con forze straniere, i pubblici ministeri hanno ritirato le accuse relative al suo tentativo di fuga in motoscafo assieme agli altri 11 attivisti.Finora sono circa 130 le persone arrestate a Hong Kong per violazione della legge sulla sicurezza nazionale, che punisce i reati di secessione, sovversione, terrorismo e collusione con le forze straniere: uno solo di loro è stato finora condannato in base alla nuova legge, il 24enne Tong Ying-kit, che a luglio dell'anno scorso aveva investito tre agenti di polizia con la sua motocicletta, da cui sventolava uno striscione pro-democrazia. Tong èstato processato il mese scorso e condannato per secessione e terrorismo a nove anni di carcere.