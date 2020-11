Mercati I bancari trainano Piazza Affari ipotesi di nozze Bper-banco Bpm

di Fabrizio Patti Giornata positiva per Piazza Affari: +0,89 per cento per l'indice Ftse Mib a metà seduta. La settimana segna fin qui un progresso di 4 punti percentuali, il mese di novembre del 21 per cento.Nel resto d'Europa c'era stato un avvio in calo ma gli indici ora salgono, anche se un po' meno rispetto all'indice della borsa italiana.Quello che fa la differenza sulla piazza finanziaria milanese è la possibile fusione tra le banche Bper (+4,45%) e Banco Bpm (+4%). Sono i titoli che oggi salgono di più, assieme a Unipol. E non è un caso, perché Unipol è il primo azionista di Bper e il suo amministratore delegato, Carlo Cimbri, oggi sul Sole 24 Ore ha detto che un'aggregazione tra i due istituti è «affascinante - queste le sue parole - sia sotto il profilo industriale sia perché si tratterebbe di un grande progetto italiano».I bancari poi beneficiano delle parole del ministro dell'Economia, Gualtieri, che ieri ha chiesto in un'audizione al Senato regole meno stringenti per la gestione dei crediti deteriorati, come riporta MF.Nel frattempo lo spread si mantiene stabile, a 118 punti base, uno in più di ieri, nonostante rimanga lo stallo sul Recovery Fund dopo il veto di Ungheria e Polonia.Le borse europee non risentono fin qui troppo dello scontro negli Stati Uniti tra il Tesoro e la Fed. I futures sul Dow Jones ed S&P 500 sono leggermente negativi dopo che il segretario al Tesoro Steven Mnuchin ha annunciato che non avrebbe esteso i programmi della banca centrale che utilizzando i fondi del Cares Act del Congresso. La Fed ha reso pubblica la propria contrarietà, con uno scontro istituzionale che non è frequente.