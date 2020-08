I dati tedeschi spingono le borse. Usa e Cina tornano a parlarsi

di Patti Fabrizio GiuseppeSi mantiene il segno più sui mercati, con il Ftse Mib che sale dello 0,6X%. La tendenza positiva dei mercati era iniziati ieri, quando Milano aveva chiuso in rialzo del 2,12%.La borsa italiana è allineata ai listini di Parigi e Francoforte; leggermente meno brillante Londra.E proprio dalla Germania sono arrivati dei dati che hanno contribuito a far mantenere l'orientamento positivo di oggi.Il Pil tedesco nel secondo trimestre è sceso del 9,70% rispetto al primo. E' un dato ovviamente molto negativo, ma leggermente migliore delle stime preliminari.E alle 10 è arrivato l'indice Ifo sulla fiducia in Germania. Il dato di agosto è risultato in salita e di poco sopra alle attese, a quota 92,6.A Piazza Affari salgono tutti i settori. Tra i singoli titoli in evidenza c'è Cattolica Assicurazioni (+1,37%). Ieri il tribunale di Venezia ha respinto un ricorso di alcuni soci e quindi va avanti l'aumento di capitale da 500 miioni, che sarà sottoscritto per 300 milioni da Generali. Generali che oggi è tra i migliori titoli del Ftse Mib oggi (+1,82%).I futures che anticipano l'apertura su Wall Street sono positivi. Ieri c'è stato record per gli indici S&P 500 e per il Nasdaq, il mercato dei titoli tecnologici. Il motivo sono le notizie arrivate nel fine settimana sul via libera negli Stati Uniti a una cura con il plasma contro il Covid-19 e sulla possibile introduzione anticipata di un vaccino, sempre negli Stati Uniti. Notizie che hanno prevalso su quelle negative: come il primo caso confermato di reinfezione dal virus, a Hong Kong.Nella notte è poi avvenuta una attesa telefonata ad alto livello tra Stati Uniti e Cina sui negoziati commerciali. Si sono parlati il vicepremier cinese Liu He, il segretario al Tesoro statunitense Steven Mnuchin e il rappresentante americano al commercio, Robert Lighthizer, sulla fase 1 dei negoziati tra Cina e Stati Uniti.Segno più oggi per Tokyo e per l'indice di Seul, e questo nonostante il governo abbia deciso di chiudere la gran parte delle scuole nella capitale sudcoreana a causa dell'aumento dei contagi.Ieri il prezzo del petrolio era salito a causa di due tempeste tropicali nel Golfo del Messico. Oggi il prezzo si è stabilizzato, attorno ai 45 dollari al barile per il Brent del Mare del Nord.