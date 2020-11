Mercati I mercati asiatici spingono l’Europa

di Marzio Quaglino Le borse asiatiche sorridono. Da un lato l’accordo sul libero scambio tra quindici paesi dell’estremo oriente, dall’altro i dati economici arrivati dalla Cina e soprattutto dal Giappone, che segna la maggiore crescita degli ultimi 40 anni. E sono proprio i rialzi dell’Asia, a partire dal +2% di Tokyo, a spingere in avvio le piazze europee.Milano guadagna l’1,11% in linea con Parigi. Sotto il punto percentuale sono i progressi invece di Londra e Francoforte. Tra i maggiori titoli di Piazza Affari spicca Nexi (+2,80%) dopo l’annuncio della fusione con la danese Nets per la nascita di un colosso nel settore dei pagamenti. Molto bena anche bancari con Bper Banca (+4,08%) e industriali con Leonardo (+3,50%).Sul mercato valutario si conferma la risalita dell’Euro sul Dollaro con il cambio a 1,1856.