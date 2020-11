Mercati I passi in avanti del secondo vaccino mettono le ali alle borse europee

di Marzio Quaglino Ancora una seduta al rialzo per le borse europee. Dopo la spinta arrivata dai mercati asiatici, piovono gli acquisti dopo la notizia dei passi in avanti anche del vaccino di Moderna. In pochi minuti Milano è salita di un punto percentuale all’attuale +2,25%. Parigi guadagna il 2,45%, mentre sopra il punto e mezzo percentuale sono Londra e Francoforte.Tra i maggiori titoli di Piazza Affari brilla Leonardo (8,78%) grazie agli ordini arrivati dagli Stati Uniti. Bene anche Nexi (+2,41%), dopo l’annuncio della fusione con la danese Nets per la nascita di un colosso nel settore dei pagamenti.Sul mercato dei titoli di Stato stabile lo spread con i Bund tedeschi a 118 punti base, con il rendimento del btp decennale risalito allo 0,64%.