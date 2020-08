Mercati I segnali di ripresa in Cina spingono le borse europee

di Marzio QuaglinoIl dato cinese sull’inflazione incoraggia l’ottimismo sulla ripresa economica, me pesano ancora le tensioni sui dazi tra Washington e Pechino.Le borse europee in avvio propendono per gli acquisti. Milano sale dello 0,42%, in linea con Francoforte e Parigi, mentre Londra, la migliore, segna +0,86%.Sul listino di Piazza Affari, fuori dal paniere principale, malissimo i titoli del calcio dopo le eliminazioni dalle competizioni europee. La Roma, sospesa per eccesso di ribasso, segna un teorico -25%, mentre la Juventus crolla dell’11%. Tra i maggiori titoli bene Banco Bpm e Cnh Industrial in rialzo del 3%.Resta sotto i riflettori l’oro che, pur scendendo dai massimi storici di venerdì a 2.070 dollari l’oncia, resta ancora molto alto a quota 2.031.Sul mercato dei cambi, continua il recupero del Dollaro iniziato nella seconda parte della scorsa settimana. Il cambio con l’Euro viene indicato ora a 1,1768.