I siti e i temi online, rassegna stampa internazionale di Rainews24

di Paolo Cappelli"Non vogliamo una guerra fredda". Alla prima apparizione davanti alla comunità mondiale, il presidente degli Stati Uniti Biden assume un tono conciliante e calma il conflitto con la Cina.Di fronte a guerre, terrorismo e fame, crisi climatica, pandemia di corona e disuguaglianze globali, il mondo deve "lavorare insieme come mai prima d'ora". E: "Siamo tornati al tavolo dei forum internazionali, soprattutto alle Nazioni Unite". Biden sa che deve fare molto per convincere. Non solo perché Trump ha perso molta fiducia in quattro anni di politiche "America First", ma anche a causa delle sue stesse politiche. Due eventi recenti in particolare mettono in ombra la sua offerta di riconciliazione alla comunità internazionale: il caotico ritiro dall'Afghanistan e la nuova alleanza con la Gran Bretagna e l'Australia e l'accordo negoziato in segreto sui sottomarini nucleari. Questo è uno dei motivi per cui Biden ricorda il ritorno degli Usa agli Accordi di Parigi, all'Organizzazione mondiale della sanità e al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Promette di raddoppiare i miliardi per combattere le conseguenze del cambiamento climatico nei paesi poveri e chiede un nuovo meccanismo di finanziamento per essere meglio preparati per future crisi sanitarie.E sull'Afghanistan: "Stiamo aprendo una nuova era di instancabile diplomazia". Per la prima volta in 20 anni, gli Usa non sono più in guerra. Un'operazione militare statunitense sarà in futuro l'ultimo, non il primo, strumento di azione.Guerra e pace. Non così poliziotto. Ormai proteso alla competizione con la Cina, il presidente americano conferma all'ONU la fine degli interventi militari per imporre la democrazia. Operazioni raramente coronate da successo, come in kosovo, più spesso caratterizzate da fiasco come in Iraq e Afghanistan. Entro venerdì dovrebbe avvenire un colloquio telefonico tra Joe Biden ed Emmanuel Macron, richiesto dalla Casa Bianca.Lo zio Sam quindi non sarebbe più il poliziotto del mondo. Nel suo primo discorso sul podio delle Nazioni Unite a New York, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha promesso di rinunciare all'interventismo militare che è stato spesso il pretesto giusto per servire gli interessi degli Stati Uniti. Tuttavia, è stato attento a non aprire, consultare o essere trasparente con l'ONU o anche con i suoi alleati, che ha relegato al rango di "partner occidentali". La Cina non è un nemico, ma rimane "un concorrente". L'America è quindi più che mai tornata, come aveva promesso il candidato presidente Biden, ma forse non nel modo in cui il mondo sperava.Lo smacco francese causato da Biden è un monito per l'Europa, di Janan Ganesh.Questo, ricordatevelo, è un presidente democratico. Se Joe Biden è disposto a sputare su un alleato in Europa per uno più piccolo nel "teatro" giusto, un successore repubblicano difficilmente si asterrà. Né è ovvio perché dovrebbe. Strategicamente, gli Stati Uniti sono più che benvenuti in gran parte dell'Asia, se non altro per paura dell'alternativa. C'è una strana convinzione diffusa, che la politica estera di Biden manchi di coerenza e di una "dottrina". È qualcosa che si dice di quasi tutti i presidenti in questa fase del loro mandato. Quando Biden è iperattivo, anche nel dar vita a Aukus, è quasi sempre nella regione della Cina. Non c'è nulla di oscuro o ambiguo in questa monomania strategica. È, semmai, coerente fino all'eccesso. Il mistero è tutto dell'Europa. Accetterà l'ovvio sull'America? Il continente tende ad attribuire il trattamento brusco degli Stati Uniti ai capricci personali del suo leader: il cowboy George W. Bush, il distaccato Barack Obama, il ferale Donald Trump. Anche se le relazioni si inaspriscono sotto un quarto presidente consecutivo, sembra improprio suggerire che il problema sia strutturale. Per gli scopi degli Stati Uniti, l'Europa è mal posizionata. Mentre la minaccia nazista e poi sovietica ne facevano il fulcro strategico del mondo, il continente ora deve guadagnarsi centralità con la forza militare e una politica estera meno frammentata. Sì, la prima è costosa. La seconda è quasi impossibile politicamente.L'agenzia internazionale per l'energia preme sulla Russia affinché aumenti le forniture di gas all'Europa. E' il primo segnale ufficiale che raccoglie le accuse europee a Mosca di aver diminuito il flusso di gas rispetto a prima della pandemia.La nuova diplomazia di Biden e il prezzo per la Germania.Il discorso di Joe Biden alle Nazioni Unite è un impegno per la cooperazione internazionale, ma diverso da quello che l'Europa e la Germania in particolare vorrebbero. Il presidente ha la sua agenda e rimanda Berlino al suo posto.Nel bel mezzo di una grave crisi di fiducia transatlantica, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha proclamato una nuova era della diplomazia e la fine degli interventi militari. Dopo le perplessità di Maas e le critiche di von der Leyen, Biden ha rimandato Berlino al suo posto: come peso leggero militare, non svolge un ruolo nel contrastare la supremazia cinese. Una cosa è chiara: le dichiarazioni politiche, di obiettivi o valori, non sono sufficienti per il presidente degli Stati Uniti. Ciò che conta è ciò che un alleato può effettivamente fare e dove può farlo. Afghanistan, Aukus. Ora è molto chiaro che Biden vuole il multilateralismo. Ma solo se si adatta ai tuoi obiettivi.A pochi giorni dalle elezioni generali, la cancelliera Angela Merkel interviene nella campagna elettorale del suo partito. Nel suo collegio elettorale a Stralsund, la Merkel partecipa a una manifestazione con il candidato alla cancelliera sindacale Laschet, che attualmente è dietro il candidato SPD Scholz nei sondaggi. Un tentativo di salvare la CDU dalla disfatta ma anche la sua eredità politicaLa candidata verde alla cancelleria Annalena Baerbock vuole fare della Germania di nuovo il motore dell'unificazione europea. "La Germania deve finalmente diventare la forza trainante dell'integrazione europea", ha detto Baerbock ieri sera. Quando diventerà Cancelliera, la prima cosa che farà sarà convocare una conferenza europea a Berlino. Il segnale deve essere: "Ora inizia una nuova era europea, dove c'è di nuovo un motore tedesco".Macron potrebbe offrire il seggio all'ONU per spingere all'esercito europeo.Il seggio della Francia nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite potrebbe essere messo "a disposizione dell'Unione europea" se i governi sosterranno i piani di Emmanuel Macron per un esercito europeo , ha affermato Sandro Gozi, vicino al presidente francese. Bruxelles ha proposto la creazione di una forza di reazione rapida di 5.000 uomini dopo che la decisione americana di ritirarsi rapidamente dall'Afghanistan ha colto di sorpresa gli europei. "Penso che se ci muoviamo su queste cose possiamo mettere sul tavolo anche la discussione sul Consiglio di sicurezza", ha detto al Telegraph Sandro Gozi, ex ministro italiano per l'Europa ora eurodeputato del partito di Macron. Maro Sefcovic, vice capo della Commissione europea, ha dichiarato ieri che l'UE discuterà presto i modi per rafforzare la difesa comune.Nessun accordo: deluse le speranze del primo ministro di portare a casa un accordo commerciale con gli Stati Uniti.Le speranze della Gran Bretagna di un accordo commerciale post-Brexit con gli Stati Uniti sono quasi svanite, salvo un drammatico cambiamento di opinione da parte di Joe Biden, è emerso ieri nel faccia a faccia di Boris Johnson alla Casa Bianca.Johnson una volta considerava un accordo bilaterale di libero scambio con gli Stati Uniti come una vittoria chiave della Brexit, evidenziando le prospettive per gli esportatori britannici liberi dall'UE. Ma gli addetti ai lavori del governo ammettono in privato di vedere poche prospettive di progresso verso un accordo, poiché l'amministrazione Biden è concentrata su altre priorità.Nessun accordo commerciale con gli Stati Uniti, ammette il primo ministro.Johnson costretto a riconoscere che non ci sarà un patto di libero scambio con Washington prima delle prossime elezioni, una gigantesca sconfitta della sua visione post Brexit. Era uno dei cardini del manifesto tory, la ricompensa promessa per la Brexit.Biden chiede unità in una fase di rinnovate tensioni con gli alleati. Le politiche di Pechino aumentano i rischi per l'economia globale.Mentre Pechino inasprisce le regole su immobiliare, tecnologia e altri settori, crescono le preoccupazioni che questo irrigidimento possa far inciampare la crescita dei mercatiIeri, il primo discorso del presidente Biden come comandante in capo all'Assemblea generale delle Nazioni Unite è stato pieno del sentimento internazionalista di alto livello che definisce la sua retorica. Se solo quelle parole riflettessero la realtà del mondo nel quale lui e l'America dovranno navigare nei prossimi quattro anni. Biden ha detto ai leader riuniti ciò che volevano sentire: l'America confida nelle Nazioni Unite, nell'Organizzazione mondiale della sanità, torna al Consiglio per i diritti umani e supporta persino a un nuovo Consiglio per le minacce alla salute globale. In nessun luogo la retorica del signor Biden è stata più lontana dalla realtà che sulle donne e l'Afghanistan. "Dobbiamo difenderle", ha detto. Questo fine settimana i talebani hanno annunciato che alle ragazze non sarà permesso tornare a scuola. Tutti i segnali finora a Kabul indicano che il gruppo islamista sta tornando allo stesso approccio medievale nei confronti delle ragazze e delle donne che ha adottato l'ultima volta che ha controllato il paese. Nessun atto di un presidente americano ha fatto più male alle donne del ritiro di Biden dall'Afghanistan.Il tetto di Barcellona.la torre di Gesù della Sacra Famiglia, coronata da una croce di 17 metri, diventerà il punto più alto della città a 172 metri e mezzoMacron inaugura la mostra evento. I tesori della collezione Morozov.La fondazione Vuitton presenta da oggi l'eccezionale collezione messa insieme da due fratelli russi all'inizio del XX secolo: 200 capolavori, da Monet a Matisse, da Cesanne a Degas.Come è nata la saga di Morozov, i cui 200 capolavori sono esposti alla Fondazione Vuitton (Parigi XVI) ? Il capostipite della dinastia, Savva Morozov, nonno dei due fratelli collezionisti, era servo della gleba, allevatore di bestiame, cocchiere, servitore, al servizio di un conte. Ha sposato una donna con... cinque rubli. Non molto, ma una dote enorme per un cameriere e abbastanza per creare un laboratorio di nastri di seta che divenne una piccola fabbrica all'inizio del XIX secolo. Il patriarca fece fortuna e liberò tutta la sua famiglia nel 1820.Sottomarini. Dietro le quinte di un tradimento.Per un anno e mezzo l'Australia ha complottato con Londra e Washington per dar vita a un'alleanza a tre e minare l'accordo per la fornitura di sottomarini francesiBAC Nord: il successo di un film che mette a nudo il fallimento dello stato nelle periferie.Alcuni critici non lo hanno amato, ma questo film di Cédric Jimenez uscito ad agosto ispirato ai metodi della brigata di polizia dei quartieri nord di Marsiglia, forse esagera nella spettacolarizzazione ma ha il merito di denunciare le carenze, l'impotenza, la debolezza dello stato nel combattere il traffico di stupefacenti. Nel 2012 la BAC nord, quella vera, venne sciolta e i suoi membri portati in tribunale con accuse di metodi da racket. Ma in nove anni, Marsiglia ha visto sfilare presidenti della Repubblica, ministri, sentito promesse. Invano, il traffico di droga continua la sua distruzione