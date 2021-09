Venerdì 17 Settembre 2021 I siti e i temi online, rassegna stampa internazionale di Rainews24

di Paolo Cappelli Una Difesa comune europea richiede una volontà politica comune europea. Il tempo di digerire il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Layen, e l'Europa dopo l'Afghanistan incassa un altro segnale da Washington: alleanza nell'area del Pacifico, a mare un contratto da oltre 50 miliardi fra Francia e Australia. A quella domanda che assilla da mesi le cancellerie europee risponde il ministro degli Esteri Le Drian: sì, Biden agisce come Trump. Abbiamo detto l'Europa ma qui il contraente era la Francia: fare da soli è un più difficile a Parigi che a WashingtonContratto del secolo. Perché l'America silura la Francia."Non si fa così fra alleati". Parigi ha reagito con forza ieri dopo l'annullamento brutale della fornitura di 12 sottomarini all'Australia. Alla plancia di comando gli Stati UnitiTroppo costoso, troppo complesso, troppo lento. Gli australiani contrari al mega contratto francese per i sottomarini ripetono da diversi mesi le loro critiche. Ma questa offensiva da sola non spiega il voltafaccia di mercoledì, ritengono i diplomatici francesi, che indicano un importante cambiamento di strategia da parte di Canberra.L'intensificarsi delle tensioni con la Cina ha spinto gli australiani ad allinearsi con gli Stati Uniti, che cercano alleanze nel Pacifico. Il voltafaccia è brutale e lascerà tracce.Contratto del secolo con l'Australia: la grande delusione francese.Nei cantieri di Naval Group è come un terremoto. Sotto lo shock, Cherbourg prende male il tradimento"È una coltellata dall'Australia, e forse anche dagli americani con l'arrivo in partita di Joe Biden che ha sconvolto la situazione", dice Benoît Arrivé, sindaco di Cherbourg-en-Cotentin (Manche ). "Due settimane fa, Naval Group aveva ricevuto conferma scritta dall'Australia per la fase successiva...". Molti dei 3400 dipendenti e 1600 collaboratori hanno preso il pugno nello stomaco ieri mattina. Quando hanno lasciato il sito per la pausa pranzo, la maggior parte si richiudeva come le ostriche, rispettando le istruzioni scritte ricevute poco prima di mezzogiorno. Invitavano tutti a "un certo ritegno con i media e sui social". Alcuni trasgrediscono, a condizione di anonimato: "È come dopo un incontro di boxe perso, siamo storditi". Tutti temono il collasso sociale, la cancellazione delle assunzioni programmateIl patto per la Difesa degli Stati Uniti con l'Australia fa arrabbiare la Francia. Divisioni e tensione fra alleati sulla politica di contenimento cinese. Il contratto per la fornitura di sottomarini nucleari alza la posta in gioco nella regione del Pacifico.I retroscena di una crisi.Naval Group non aveva sentore assolutamente di una cancellazione del contratto, che prevedeva la consegna in Australia di dodici sottomarini convenzionali, con propulsione diesel-elettrica. Ma il primo ministro australiano Scott Morrison ha improvvisamente deciso di cambiare strategia: l'Australia ora opterà per i sottomarini nucleari. Il contratto francese è stato quindi rotto e una nuova partnership siglata con Stati Uniti e Gran Bretagna. Canberra riceverà almeno otto sottomarini a propulsione nucleare all'avanguardia. Scott Morrison, tra l'altro, rompe un vecchio tabù politico. La Francia non è l'unica ad aver espresso forte e chiaro il proprio malcontento. Per la Cina "questo patto dei sottomarini nucleari mina seriamente la pace e la stabilità regionali, intensifica la corsa agli armamenti e mina gli sforzi internazionali di non proliferazione nucleare". La zona indo-pacifica è luogo di scontro indiretto tra Pechino, che cerca di estendere la propria area di influenza, e Washington, che cerca di contenerla. Questo vasto spazio, che si estende dalle coste dell'Africa orientale alle coste dell'America occidentale, è altamente strategico dal punto di vista militare ma anche economico: potrebbe contribuire a circa il 60% del PIL mondiale entro il 2030, ricorda il Ministero degli Affari Esteri.Non così pacifico. La rottura da parte di Canberra del contratto del secolo a favore di sottomarini americani scatena la rabbia della diplomazia francese, che vede la sua strategia indebolita nell'area indo pacifico. Annunciando senza preavviso la formazione di un patto con Canberra e Londra, Joe Biden dimostra che la sua priorità resta l'interesse del suo Paese. Dimostra ai pochi che ancora ne dubitavano che l'America, guidata da Joe Biden, Donald Trump o George W. Bush, ha in mente solo i propri interessi o quelli che percepisce come tali. Anche a costo di commettere, in slanci di unilateralismo che non sempre chiama con il loro nome, errori dalle conseguenze devastanti, e non solo per lei. La guerra in Iraq ne è la migliore illustrazione contemporanea. Non senza una certa ironia, poiché il fiasco iracheno non è più in dubbio: eppure Joe Biden ha fatto riferimento all'Iraq per salutare questa alleanza tra Washington, Londra e Canberra .Crisi diplomatica fra Francia e Stati Uniti.L'annullamento sotto pressione americana del maxi contratto dei sottomarini, da parte dell'Australia, è visto da Parigi come un colpo alle spalle che mina i rapporti fra alleatiedito: Philippe Gélie : dal contratto del secolo allo sgarbo dell'annoStiamo iniziando ad abituarci alla cattive maniere di Washington, soprattutto quando è in gioco la sua industria militare. E non è che l'inizio. Il monito alla Cina è chiaro: l'Australia diventa una piattaforma americana, che presto potrebbe accogliere missili americani a lunga gittata. E se necessario, potrebbe diventare lei stessa una potenza nucleare. La reazione francese dirà che posto occupa nel gioco delle Grandi Potenze. Piuttosto che richiamare il suo ambasciatore o uscire dalla NATO, come chiede Melenachon, è la sua capacità di unire gli europei nel progetto di autonomia strategica che può fare la differenza. Questa è l'urgenza.Europa sotto shock per il prezzo dell'elettricità.Questo inverno sarà costoso. Poco prima dell'inizio della stagione di riscaldamento, gli impianti di stoccaggio del gas in Europa sono vuoti come lo sono stati per molto tempo. E i prezzi dell'elettricità e del gas naturale in borsa salgono quasi ogni giorno a nuovi livelli record. Il gas è tre volte più costoso oggi rispetto all'inizio dell'anno. E chi vuole acquistare elettricità all'ingrosso deve pagare più del doppio rispetto a qualche mese fa.Alleanza epocale.Un punto di svolta storico per il nostro paeseIn difficoltà la sinistra australiana, contraria all'accordo e all'ipotesi di un futuro nucleare per la difesa del paese, scavalcata e sorpresa dalla mossa di Biden. Paul Keating, laburista, primo ministro all'inizio degli anni '90: così compromettiamo la sovranità australiana.L'accordo sui sottomarini australiani indigna Pechino.USA Regno Unito e Australia siglano un'intesa per tecnologia nucleare nella Difesa e forgiano un'alleanza anti cinese nell'area dell'indo pacifico.Biden offende l'Europa.Scrive Clemens Wergin: dopo la tumultuosa presidenza Trump, Biden aveva promesso con parole nobili una nuova era di cooperazione nelle relazioni transatlantiche. Le sue azioni parlano un linguaggio diverso, non importa se con il ritiro dall'Afghanistan, ora con il nuovo accordo di difesa con l'Australia o con le restrizioni all'ingresso degli europei negli Stati Uniti. In tal modo, Biden ha consumato molto del credito che gli europei gli avevano dato dopo la sua elezione.La Cina si muove per rispondere all'alleanza americana del Pacifico.I francesi intendono i loro riferimenti a Trump come un insulto a Biden. La Francia perderà gran parte di un affare di armi da 39 miliardi di dollari e l'ambasciata francese a Washington è arrivata al punto di cancellare una cena stasera per celebrare il 240esimo anniversario dell'assistenza navale francese nella rivoluzione americana. Non c'è ripicca come la ripicca alla francese. Eppure questa alleanza AUKUS vale la tensione temporanea mentre gli Stati Uniti cercano di mantenere un equilibrio militare favorevole nell'Asia-Pacifico. L'Australia non fa parte della NATO, ma è sotto pressione cinese. Pechino ha imposto tariffe su cibo e materie prime australiane dopo che il primo ministro Scott Morrison ha chiesto un'indagine sulle origini del coronavirus. La strategia di Pechino è dividere e conquistare, e l'iniziativa AUKUS mostra la solidarietà occidentale. Concentrarsi sui sottomarini come prima iniziativa invia anche il messaggio giusto. Il recente riarmo navale della Cina è stato straordinario e l'ambizione dichiarata di Pechino è controllare Taiwan e dominare le acque contese nel Pacifico occidentale. Il messaggio di AUKUS all'Europa è che gli Stati Uniti sono seriamente intenzionati a resistere all'egemonia cinese nell'Asia-Pacifico. L'Europa non può giocare il gioco del divide et impera della Cina su questioni economiche e strategiche senza conseguenze per le sue relazioni con gli Stati Uniti.Il Nuovo Ordine Mondiale di Joe Biden, di Tom McTague.La decisione di invitare Pechino nel sistema economico mondiale nel 2001 non ha portato a nulla di simile a una Cina più liberale o democratica come i leader mondiali avevano immaginato, solo un avversario più potente che è cresciuto e cresciuto ancora mentre gli Stati Uniti e i loro alleati erano distratti in Medio Oriente e in Afghanistan. La nuova alleanza militare per contenere l'ascesa di Pechino sembra, a prima vista, la riaffermazione del vecchio ordine, ma in realtà è uno dei primi mormorii di uno nuovo che ne prende il posto.Biden sta normalizzando la politica estera di Trump?Fareed Zackaria: la prossima settimana, il 21 settembre, il presidente Biden farà il suo primo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Questo discorso arriva in un momento cruciale della presidenza Biden e avrà un impatto particolare su come sarà visto all'estero. Questo per il modo brusco e unilaterale con cui Biden ha ritirato le truppe americane dall'Afghanistan. Un diplomatico tedesco mi ha detto che, a suo avviso, Berlino è stata consultata più dall'amministrazione Trump che da questa. Poi c'è stato l'accordo sui sottomarini, che ha fatto infuriare i francesi. Un alto diplomatico europeo ha osservato che, nei rapporti con Washington su tutto, dai vaccini alle restrizioni di viaggio, le politiche di Biden sono "America First nella logica, qualunque sia la retorica". Un politico canadese mi ha detto che i piani "Buy America" di Biden sono in realtà più protezionisti di quelli di Trump. Biden può usare il pulpito delle Nazioni Unite per tornare alle sue profonde radici di internazionalista, di alfiere del multilateralismo. ma se continua il suo corso attuale, gli storici potrebbero un giorno considerarlo il presidente che ha normalizzato la politica estera di Donald Trump.Le 100 persone più influenti al mondo. Ci sono anche il principe Harry e Meghan.C'è anche Alexey Navalny, di cui traccia un ritratto Gary Kasparov: In un mondo sempre più concentrato sull'interesse personale e sull'autoconservazione, l'attivista dell'opposizione russa Alexei Navalny quest'anno ha fatto l'inimmaginabile: è stato altruista e coraggioso. A gennaio, dopo essersi ripreso in Germania da un avvelenamento quasi mortale , Navalny è tornato in Russia. Navalny ora si trova in una delle peggiori prigioni della Russia, la sua vita nelle mani di un dittatore che, secondo tutte le prove, ha già tentato di ucciderlo una volta per aver esposto la grottesca corruzione del suo regime. Navalny non vede alternative al rischiare tutto per fare la differenza nel suo paese. Anche l'onnipotente Vladimir Putin riconosce la forza di un solo uomo senza paura.