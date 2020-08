L'addio al Barcellona Il City favorito per la scelta di Lionel Messi: ipotesi 3 anni a Manchester e poi due a New York

Il Manchester City in pole per Lionel Messi. Secondo Espn il club di Pep Guardiola starebbe preparando un'offerta triennale per il numero 10 del Barcellona e un biennale per poi trasferirsi nel club partner dell'MLS, il New York City FC , al termine delle tre stagioni all'Etihad Stadium.Il sei volte Pallone d'Oro argentino potrebbe diventare un ambasciatore nel mondo del il City Football Group, la holding controllata dalla Abu Dhabi United Group che possiede diversi club, tra cui appunto City e NYCFC.L'attaccante del Mancheser City Sergio Aguero ha rimosso il numero 10 dal suo profilo Instagram, portando alcuni fan del club inglesi a pensare che sia un indizio social per un imminente approdo di Messi in Premier League. Aguero indossa il numero 10 al City dal 2015 ma il numero è fortemente associato a Messi, che lo indossa per il Barcellona dal 2008, oltre che per l'Argentina.