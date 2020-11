Il Concistoro dell’era digitale ai tempi della pandemia.

Tutto pronto per il primo Concistoro indetto daper il 28 e 29 novembre, per la prima volta in Streaming a causa della pandemia del Coronavirus. Il Papa consegnerà la berretta rossa ai tredici nuovi porporati, sei italiani, di cui nove “elettori” e quattro ultra-ottantenni. All’appello mancheranno due nuovi cardinali provenienti dall’altra parte del mondo che, a causa della contingente situazione sanitaria, non potranno essere presenti a Roma. Saranno infatti ugualmente creati cardinali a distanza, collegandosi con la Basilica Vaticana, l’Arcivescovo filippino, Jose F. Advincuta di Capiz, e il vicario apostolico del Brunei, Mons. Cornelius Sim.L’emergenza sanitaria in corso ha rivoluzionato le celebrazioni del concistoro ordinario pubblico imponendo una partecipazione molto limitata e qualche modifica anche al rigido protocollo vaticano. Cancellate infatti le tradizionali “visite” di cortesia”, o chiamate una volta, “visite di calore”, le consuete visite di fedeli, parenti, amici e sostenitori; la celebrazione si terrà all’altare della Cattedra (e non sull’Altare della Confessione), e i cardinali non faranno l’abbraccio della pace. Anche in assenza dei due cardinali, il rappresentante del Santo Padre, in un momento successivo ancora da stabilire, consegnerà loro la berretta, l’anello e la bolla con il titolo.Nove, di cui tre italiani, hanno meno di ottanta anni, e quindi con il dritto di partecipare al prossimo Conclave. Si tratta del vescovo maltese, Segretario generale del Sinodo dei vescovi, Mons., vescovo emerito di Albano,, Arcivescovo di Siena-Colle Val d'Elsa-Montalcino ed ex ausiliare di Roma,, Custode del sacro Convento di Assisi. Ancora riceveranno l’investitura cardinalizia lo statunitense, Arcivescovo di Washington, l’Arcivescovo di Kigali in Rwanda,, l’Arcivescovo di Capiz, Filippine,, l’Arcivescovo di Santiago del Cile,, e il Vicario apostolico del Brunei,ha aggiunto anche quattro nuovi porporati non elettori, di cui tre italiani. Si tratta del Nunzio Silvano M. Tomasi, del parroco del Santuario del Divino Amore a Roma, Mons.(già direttore della Caritas Diocesana), di padre, dal 1980 predicatore della Casa Pontificia, e del vescovo emerito di San Cristobal de Las Casas, Messico,Tra i nuovi cardinali del continente latinoamericano spunta il nome del cappuccino e psicologo spagnolo, Celestino Aós Braco, arrivato in Cile negli anni 80. È subentrato prima come “commissario” e poi come Arcivescovo a Santiago de Chile, affrontando con coraggio gli scandali del passato sugli abusi. Il neo Cardinale è stato nominato daper la sua risolutezza e sensibilità, per aver saputo ricucire con molta pazienza un tessuto ecclesiale lacerato e per esser stato molto vicino ai familiari delle vittime. Il porporato ha, inoltre, condannato fortemente le violenze e gli attacchi perpetrati in questi ultimi anni alle circa 60 Chiese cilene, in alcuni casi saccheggiate e bruciate. Il presule ha riportato equilibrio nella capitale cilena, gravata anche da problematiche sociali e, ora, dall’emergenza sanitaria.Nei suoi precedenti sei concistori,ha creato 88 nuovi cardinali di cui 70 nuovi elettori, provenienti da 56 nazioni diverse, 16 delle quali, non avevano mai avuto prima un cardinale.Abbiamo incontrato Don Roberto Regoli, Professore dell’Università Gregoriana e Ordinario di Storia della Chiesa.