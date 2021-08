L'annuncio Il Giappone cancella il gran premio di Formula 1 in programma ad ottobre per la pandemia di covid "Dopo lunghe discussioni con gli organizzatori e le autorità giapponesi (..) la decisione è stata presa a causa delle complessità causate dalla pandemia nel paese", si legge nel comunicato ufficiale della Formula 1

Dopo le travagliate olimpiadi Tokyo frena su nuovi eventi che potrebbero complicare la già difficile situazione sanitaria del Paese. La Formula 1 non correrà in Giappone nel weekend del 10 ottobre per il Gran Premio di Suzuka, a causa delle difficoltà generate dalla pandemia di Covid-19. "Dopo lunghe discussioni con gli organizzatori e le autorità giapponesi, è stata presa la decisione da parte del governo del Giappone di cancellare la gara in questa stagione a causa delle complessità causate dalla pandemia nel paese", si legge nel comunicato ufficiale della Formula 1.L'evento, che e' stato annullato anche l'anno scorso a causa del nuovo Coronavirus, si sarebbe dovuto svolgere a meta' ottobre e sarebbe stata la terza manifestazione di un triplo appuntamento pianificato, dopo il Gran Premio di Russia e il GP di Turchia (riprogrammato).