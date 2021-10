Il Governo lavora alla Manovra. In corso la riunione della Cabina regia Cabina di regia sul Reddito di Cittadinanza con stretta anti-furbetti, e regole per uscita anticipata dal lavoro

Prima il Documento programmatico di bilancio, con lo scheletro della manovra, poi le norme con le misure vere e proprie della legge di bilancio. E' questa la tabella di marcia del governo.E' iniziata a Palazzo Chigi la cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi sul Documento programmatico di bilancio (Dpb), che disegna la cornice della manovra. Alla riunione, con il ministro dell'Economia Daniele Franco e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, partecipano i capi delegazione di M5s, Pd,Lega, Fi, Iv, Leu con i responsabili economici di ciascun partito.La manovra dovrebbe invece essere esaminata in una riunione successiva, forse alla fine della settimana, al rientro del premier Mario Draghi dal Consiglio europeo, e dopo l'incontro con le parti sociali.Una manovra da 25 miliardi, che conterrà una stretta anti-furbetti sul Reddito di cittadinanza, nuovi meccanismi per l'uscita anticipata per le pensioni, magari passando a Quota 102, una prima riduzione delle tasse che potrebbe concentrarsi solo sull'Irpef, con una forchetta tra 6 e 10 miliardi, senza arrivare a cancellare l'Irap.Nel pomeriggio il Cdm per il via libera al Documento programmatico di bilancio da presentare alla Commissione europea.Nella Nadef il governo si è impegnato ad avviare la prima fase della riforma dell'Irpef e degli ammortizzatori sociali e a mettere a regime l'assegno unico universale.