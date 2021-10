Transito verso Paesi terzi Il Kazakistan fornisce un corridoio umanitario per le donne afgane

Il Kazakistan ha assicurato il transito verso paesi terzi per le donne afgane - giudici e parlamentari. Il ministero degli Esteri kazako ha annunciato sul proprio sito web che il paese ha fornito un corridoio umanitario."Sulla base dell'impegno della Repubblica del Kazakistan nei confronti dei suoi obblighi internazionali in ambito umanitario, il capo dello Stato ha deciso di fornire un corridoio di transito per le donne afgane - giudici e parlamentari - e le loro famiglie", ha affermato il ministero degli Esteri.Il transito è stato effettuato in collaborazione con organizzazioni non governative attraverso l'aeroporto di Almaty.Giudici e parlamentari donne afgane hanno già lasciato il Kazakistan alla volta di Paesi terzi.