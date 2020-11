La notizia di Poste Italiane Il MAXXI festeggia 10 anni. Un compleanno celebrato con un francobollo Prevista una tiratura di 400 mila pezzi, su un foglio da 45

Un particolare dell'avveniristico edificio progettato dall'architetto Zaha Hadid. In alto il logo del Museo. Completano “ la scritta Italia” e l'indicazione tariffaria 'B', cioè 1,10 euro.E’ la descrizione del francobollo emesso oggi dal Ministero dello Sviluppo Economico, per festeggiare i 10 anni del MAXXI , Museo nazionale delle arti, del XXI secolo.Poste Italiane in una nota fa sapere che il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Il Bozzetto è stato fatto da Gaetano LeluzzoL'annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia Roma. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali allo sportello filatelico, gli 'Spazio Filatelia' di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it. Per l'occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata e affrancata e una busta primo giorno di emissione.