Virale il suo video sui social Il Marine Scheller domani in corte marziale. Criticò il ritiro in Afghanistan Sei i capi d’accusa ma la linea dei suoi avvocati è ottenere un patteggiamento e una lettera di rimprovero

Le critiche sul ritiro degli americani dall’Afghanistan erano pesanti. Il tenente colonnello del corpo dei Marine, Stuart Scheller, riteneva responsabile la leadership del Pentagono per i fallimenti nel Paese asiatico. Critiche che il tenente colonnello aveva registrato in un video diventato virale sui social e con una pioggia di sostenitori su twitter.Domani davanti alla corte marziale si dichiarerà colpevole e dovrà rispondere di sei capi d'imputazione. La decisione di Scheller rientra nella scelta di un patteggiamento, al fine di ottenere un congedo che gli consenta di mantenere alcuni benefici militari.Dopo la pubblicazione del video, l'ufficiale americano è stato accusato di disprezzo verso i funzionari, mancanza di rispetto verso i superiori incaricati, disobbedienza intenzionale a un funzionario superiore, abbandono dell'esercizio delle funzioni, omissione di obbedienza all'ordine o al regolamento e condotta disdicevole.Il patteggiamento ha lo scopo di evitare un processo pubblico controverso. I dettagli sono ancora in fase di definizione: "la nostra speranza è che riceva una lettera di rimprovero, e non di più", ha detto Tim Parlatore, uno degli avvocati di Scheller.