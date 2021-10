Serie A Il Milan non si ferma, batte il Torino 1-0 con Giroud Granata sconfitti di misura, la squadra di Pioli si porta momentaneamente a +3 sul Napoli prendendosi la vetta solitaria della classifica

Il Milan non sbaglia contro il Torino e, seppur con qualche difficoltà in più del previsto, centra l'ennesima vittoria di questo inizio di campionato. Granata sconfitti di misura 1-0 con la rete di Olivier Giroud: la squadra di Pioli si porta momentaneamente a +3 sul Napoli prendendosi la vetta solitaria della classifica. Nonostante una buona prestazione, invece, torna a perdere la formazione di Juric, ferma a quota 11 punti.L'equilibrio di San Siro si rompe al 14', quando un corner di Tonali viene prolungato da Krunic sul secondo palo, dove Giroud deve solo spingere in rete l'1-0 rossonero. I granata non demeritano ma non riescono a creare grandi pericoli dalle parti di Tatarusanu, così la squadra di Pioli gestisce senza particolari problemi. Ad inizio ripresa il Toro ha una grande occasione per il pareggio con Belotti, che però cicca il pallone nel tentativo di calciare di destro, sprecando un'ottima chance. La palla gol ospite più grande, però, ce l'ha il neo entrato Sanabria al 76': il paraguaiano scappa a tu per tu con Tatarusanu chiamandolo ad una parata provvidenziale nel salvare i suoi.Nel finale anche Praet sfiora il pareggio, colpendo la parte alta della traversa con un tiro deviato da Tomori. Sanabria ha un'altra opportunità a tempo scaduto ma non la sfrutta. Il Milan si salva e festeggia un altro successo.