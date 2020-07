Il Pil Italia scende del 12,4% ma Piazza Affari è la migliore

di Marzio Quaglino Il calo del Prodotto interno lordo in Italia sceso del 12,4% non spaventa i mercati che si aspettavano un dato peggiore. Così Milano è la migliore in Europa con un progresso dello 0,96%. Si tratta però di un recupero solo parziale rispetto ai 3 punti percentuali persi ieri. Nel resto del vecchio continente Londra sale dello 0,46%, mentre Francoforte e Parigi viaggiano attorno alla parità. Sul listino di Piazza Affari spicca Ubi Banca (+11,31%), dopo la conclusione dell’Offerta pubblica di Acquisto e Scambio lanciata da Intesa Sanpaolo. Complessivamente l’adesione ha superato il 91% del capitale.Il crollo del Pil Usa, -32,9% reso noto ieri, fa sentire i suoi effetti sul mercato dei cambi accentuando la debolezza del Dollaro. Si avvantaggia l’euro che ha toccato anche quota 1,19, un valore che non veniva raggiunto dal maggio del 2018. La rivalutazione della moneta unica nell’arco di un mese di oltre 5 punti percentuali fa scendere però la competitività dei prodotti europei nell’export verso gli Usa.