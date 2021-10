Roma blindata per il G20 Il Presidente Usa Joe Biden in Vaticano incontra Papa Francesco Oggi Biden avrà bilaterali con il premier Mario Draghi, col presidente della repubblica Sergio Mattarella e con il presidente francese Emmanuel Macron

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden è in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco. All'arrivo nel Cortile di San Damaso, il presidente Usa Joe Biden, con la first lady Jill Biden, è stato accolto dal Reggente della Casa pontificia, monsignor Leonardo Sapienza. Il colloquio con il Papa si tiene nella Biblioteca apostolica.Joe Biden è il 14esimo presidente americano in vista in Vaticano. Il secondo presidente cattolico degli Stati Uniti dopo John Fitzgerald Kennedy, che nel 1963, pochi mesi prima di essere assassinato, fu il primo inquilino della Casa Bianca ad essere ricevuto da un pontefice, all'epoca Paolo VI.Oggi Biden avrà bilaterali con il premier Mario Draghi, col presidente della repubblica Sergio Mattarella e con il presidente francese Emmanuel Macron.Tra rigide misure di sicurezza la vettura con a bordo il presidente americano e la first lady ha lasciato l'aeroporto di Fiumicino da un settore decentrato intorno alle 02.45 per dirigersi verso Roma, scortata dal lungo corteo di auto presidenziale.Alle 12, assieme alla moglie Jill, Biden viene ricevuto in Vaticano da Papa Francesco per il primo faccia a faccia tra il pontefice e il secondo presidente cattolico della storia americana dopo John F. Kennedy.Nel pomeriggio, alle 15.20, Biden è atteso a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Mario Draghi e successivamente al Quirinale da Sergio Mattarella.Non sono gli unici impegni previsti: alle 16.15 infatti, a Villa Bonaparte, sede dell'ambasciata di Francia presso la Santa Sede, è in agenda l'incontro tra il leader Usa e il capo dello Stato francese Emmanuel Macron, il primo dopo la crisi dei sottomarini.Fitta l'agenda di colloqui pre-vertice anche del premier. Dopo Biden sfileranno a Palazzo Chigi anche il primo ministro indiano Naredra Modi (alle 17.15) e il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.