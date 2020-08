Ieri la veglia di preghiera a Venatico Caronia, nuovo sopralluogo dove sono stati trovati i corpi di Viviana e Gioele Ancora tanti i pezzi mancanti per ricostruire cosa sia accaduto in quella zona tra i rovi. Ancora tanti pezzi mancanti per capire come siano morti Viviana Parisi e il figlio Gioele. Ieri sera tutti i residenti di Venatico si sono stretti, in una veglia di preghiera, alla famiglia

Sono di nuovo sulla collina di Caronia gli investigatori che seguono le indagini sulla morte della di Viviana Parisi e di Gioele.Si ripercorrono ancora i luoghi dove madre e figlio sono stati trovati senza vita. Erano a 300 metri l’uno dall’altro. L'equipe di tecnici ed esperti nominati dalla Procura di Patti cercano di ricostruire cosa sia accaduto alla donna e al figlio di 4 anni. In particolare si cercherà di verificare se è possibile che un branco di animali abbia trascinato il corpo di Gioele dal traliccio, dove è stata ritrovata la madre, fino al luogo dove poi sono stati scoperti i resti del piccolo.Ieri la Polizia Scientifica di Palermo ha esaminato gli abiti della dj trovata morta sotto un traliccio lo scorso 8 agosto. Nel capoluogo siciliano c'era anche il medico legale incaricato dell'autopsia dalla procura di Patti, Elvira Ventura. Viviana era completamente vestita, ha spiegato, a eccezione di una scarpa e di un calzino che si erano sfilati dal piede.L'autopsia aveva trovato fratture compatibili con la caduta dal traliccio, ma lo stato di decomposizione del corpo trovato cinque giorni dopo la scomparsa, hanno reso necessari ulteriori esami.Per il procuratore Angelo Cavallo, Viviana Parisi e il figlio sono morti nello stesso posto. L'omicidio-suicidio resta tra le ipotesi seguite, ma rifiutata come illogica dalle famiglie Mondello e Parisi e dai loro legali. Per i pm gli accertamenti medico-legali serviranno anche a capire se si sia trattato di un decesso contestuale o avvenuto in momenti separati.Le ipotesi "Viviana non si è uccisa e non ha ucciso il piccolo Gioele". Ne è convinto Claudio Mondello, legale e cugino di Daniele Mondello, che affida a Facebook la sua ricostruzione dei fatti accaduti a Caronia.Sempre Claudio Mondello, legale e cugino di Daniele, prova a mettere su un’ipotesi sulla quale lavorare. "Il bambino dopo l’incidente sarebbe sfuggito alla mamma. Lei si sarebbe allontanata di pochi passi probabilmente per qualcosa, in quello scenario di campagna, attira la sua attenzione oppure lo spaventa. Viviana terrorizzata, si sarebbe messa subito alla ricerca del figlio. Tentativo che fallisce. Da qui la decisione di arrampicarsi sul pilone della corrente per avere una maggiore visibilità dei luoghi. È vero che il traliccio è più in basso rispetto alla collina adiacente, ma è l'unica tipologia di struttura che consenta di guardarsi intorno a 360 gradi. Una scelta compatibile – dice sempre l’avvocato Mondello- per capire dove era Giole”."Da quella posizione - ipotizza ancora Claudio Mondello - Viviana, finalmente, rintraccia Gioele: si affretta a scendere, ma, probabilmente per evitare di perdere tempo, ritiene preferibile saltare. Questa scelta le è fatale. da questo punto in poi faccio mia la ricostruzione di chi ha restituito Gioele alla propria famiglia: Giuseppe D Bello, ex brigadiere dei carabinieri. E' probabile - sottolinea - che il bambino abbia vagato tra i boschi fino al momento in cui Gioele incontra degli animali selvatici.Quanto sopra deve essere vagliato, in modo accurato, e supportato da evidenze tali da rendere impossibile ogni alternativa possibile. Un lavoro - conclude Claudio Mondello - che impone pazienza, rispetto e silenzio".Ed è stata una notte di silenzio e rispetto. Tutta Venatico si è stretta in una veglia di preghiera davanti alla parrocchia. Tanti palloncini sono stati lanciati in cielo per ricordare il piccolo Gioele di 4 anni. In prima fila il papà e il marito di Viviana, Daniele Mondello abbracciato a un amico, con la sorella Mariella, che in questi giorni è sempre rimasta accanto al fratello.