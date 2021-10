Il gas frena, le borse rimbalzano

di Michela Coricelli Rimbalzo delle borse europee sulla scia della frenata del gas naturale. Le rassicurazioni del presidente russo Putin sulle esportazioni (Gazprom non ha mai rifiutato di aumentare le forniture di gas ai propri clienti, ha detto) hanno tranquillizzato gli investitori, mentre la materia prima perdeva l'11% sul mercato di Amsterdam.Milano termina a +1,51%, Londra +1,19%, Francoforte +1,85% e Parigi +1,65%. A Piazza Affari netto recupero del settore che ha sofferto di più ieri: l'industriale. Il titolo migliore è Stellantis a +3,85%, seguito da Buzzi Unicem a +2,95%. Bene anche Exor a +2,81%. I titoli non risentono della cancellazione dell'edizione 2022 del Salone dell'auto di Ginevra, rinviato al 2023.Oltreoceano procede bene Wall Street, in attesa di un accordo sull'innalzamento del tetto del debito statunitense tra democratici e repubblicani. Il Dow Jones e il Nasdaq in territorio positivo.