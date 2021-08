Il giorno di Powell a Jackson Hole. Il petrolio Brent supera i 71 dollari

di Fabrizio Patti In apertura indici poco mossi, dopo il calo di ieri. Il Ftse Mib di Milano segna +0,25%. Quanto basta per portare il bilancio della settimana sulla parità. Agosto +2,21%.Nel resto d'Europa quasi invariati anche gli altri principali indici.Gli investitori sembrano in attesa delle parole che oggi pronuncerà il governatore della banca centrale statunitense, Jerome Powell. Parlerà nel pomeriggio al simposio annuale dei banchieri centrali di Jackson Hole, anche quest'anno in modalità virtuale. L'anno scorso anticipò proprio in questa riunione la nuova strategia della Fed sull'inflazione. Oggi potrebbe dare qualche indicazione su quando la banca centrale comincerà a ridurre gli stimoli straordinari messi in campo per l'emergenza Covid.Intanto a Wall Street dopo il calo di ieri (Dow Jones -0,5%, Nasdaq -0,6%) i future anticipano un avvio in lieve salita. Variazioni limitate, entro il mezzo punto percentuale, nella notte per le borse asiatiche.E' ripreso a salire invece il petrolio. Il Brent è salito in sette giorni da 65 a 71,2 dollari. Tra i motivi c'è il calo delle scorte che secondo l'agenzia statunitense sull'energia dura da tre settimane, ma anche un grave incidente su una piattaforma offshore nel Golfo del Messico, costato la vita a cinque operai e poi i timori per una tempesta tropicale, sempre nel Golfo del Messico.A Piazza Affari maggiori rialzi per Banco Bpm (+1,20%) e StMicroelectronics (+0,96%). Maggiori ribassi per Italgas (-0,46%) e Saipem (-0,67%).