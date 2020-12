Il mancato accordo sulla Brexit indebolisce le borse europee

di Marzio Quaglino Nonostante l’incontro ai vertici, l’accordo sulla Brexit sembra ormai difficile. Le borse europee ne risentono e anche i futures di Wall Street sono in calo. Milano sta perdendo l’1,30%, in linea con Londra e Parigi, mentre Francoforte è la peggiore con un calo del 2,01%. Sul listino di Piazza Affari Ferrari limita i danni (-0,37%) dopo l’uscita di scena dell’amministratore delegato Luis Camilleri.Sul mercato delle materie prime continua la risalita del prezzo del petrolio. Il greggio del Mare del Nord, ora a 50 dollari al barile, torna ai livelli di marzo, prima della brusca discesa per il Covid.Sul mercato dei titoli di Stato si allarga la forbice con i Bund tedeschi a 119 punti base, 7 in più di ieri. Resta però non lontano dai minimi storici il rendimento del Btp decennale allo 0,56%.