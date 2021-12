Edizione di giovedì 23 dicembre Il mondo contro Omicron: la rassegna stampa internazionale di Rainews24 La quarta dose in Israele, i numeri che corrono in Europa: alla vigilia delle festività di fine anno i governi di tutto il mondo studiano le contromosse. E intanto l'Afghanistan affronta la fame e in India i cristiani vengono perseguitati. La rassegna stampa di Paolo Cappelli

'Rischiamo i 100mila contagi al giorno', dice il ministro della Salute francese, Olivier Veran. Poche ore, e il Regno Unito supera questo numero: 106mila. Ma sui giornali inglesi una buona notizia sembra dar ragione a Boris Johnson, che ha rinviato restrizioni anti pandemia a dopo Natale: Omicron è meno pericolosa di Delta, dicono alcuni studi. Sì, ma è talmente contagiosa, che il servizio sanitario nazionale rischia di non farcela, pensano a Gerusalemme. E Israele diventa il primo paese che avvia la quarta dose, da domenica. Nell'edicola internazionale oggi anche due reportage: il Natale degli afghani, Liberation, e quello dei cristiani in India, NYT.Secondo il ministro alla Salute Karl Lauterbach l'ondata di contagi Omicron non può più essere fermata. Ulteriori restrizioni non inizieranno prima di NataleNon ci vuole molto perché il ministro della Salute dica quello che nessuno vuole sentire. Nonostante tutti gli sviluppi positivi, si deve presumere che "l'ondata di Omicron non può più essere frenata in Germania", ha detto ieri Karl Lauterbach. La nuova variante si diffonde rapidamente e aggira sempre più la protezione vaccinale. Per prepararsi a questa ondata, saranno applicate dal 28 regole più severe: i locali notturni chiuderanno e saranno estese restrizioni ai contatti sociali anche per i vaccinati. La "componente più importante" è il vaccino di richiamo, insiste Lauterbach: con la terza dose si è protetti dal 70 all'80% contro i sintomi dell'infezione e oltre il 90% da un grave decorso di Covid-19.I ministri sostengono che questo spiega la mancata adozione di restrizioni più rigide nel Regno Unito nonostante il record di contagi giornalieri. Ieri 968mila dosi di richiamoil rischio di permanenza in ospedale più basso del 40% rispetto a delta. Nuove speranze accese anche da un farmaco antivirale che eviterebbe l'evoluzione più grave della malattiaObbligo reintrodotto prima della riunione con i responsabili degli enti localiLa sesta ondata di contagi provoca un nuovo record di casi: 60mila in un giornoSanchez decreta misure minime prima dell'esplosione di contagiLa conferenza dei presidenti delle autonomie contraria a queste restrizioniIl Governo imporrà oggi la mascherina all'aperto anche se per gli esperti non bastaL'esercito in campo per accelerare la somministrazione della dose di richiamo.I responsabili degli enti locali chiedono un quadro giuridico più chiaro e valutano insufficienti le restrizioni e i sussidi economici per fronteggiare la pandemiaL'annuncio del ministro della Salute della Comunità di Madrid, Enrique Ruiz Escudero: l'incidenza nella regione è di 1.011 casi ogni 100.000 abitanti, con un aumento di 201,96 punti in un solo giorno, offre un'adeguata prospettiva dell'impatto della variante omicron, senza che, per il resto, lo scenario madrileno sia tra i più preoccupanti del Paese. Catalogna, Paesi Baschi o Navarra hanno stabilito un record di nuovi contagi. L'esplosione dei contagiati è manifesta. A differenza di altre ondate, la pressione ospedaliera non cresce in proporzione al numero dei contagiati, sebbene questo maggior volume di trasmissioni sia una variabile imprevedibile. Ómicron ha sintomi meno gravi, ma, bisogna insistere, la sua capacità di replicarsi moltiplica le possibilità di espansione incontrollata. In questo quadro di ragionevole preoccupazione, la Conferenza dei Presidenti, riunitasi ieri, non ha assolto al suo primo compito, che era quello di trasmettere ai cittadini un messaggio credibile di fiducia e coesione. È stato un appuntamento di utilità pratica vaga e frustrante, senza contenuti concreti né conclusioni condivise, come purtroppo in precedenti occasioni. I discorsi del Governo e delle amministrazioni autonome non convergevano né nella diagnosi né nelle risposte. Il contributo di Sánchez è stato il ritorno all'obbligo di mascherine all'aperto, il rafforzamento della vaccinazione con i militari e l'assunzione di personale sanitario in pensione. Misure assolutamente insufficienti a giudizio dei presidenti delle autonomieScholz vuole raggiungere un tasso di vaccinazione dell'80% in Germania entro il 7 gennaio. L'obiettivo riguarda le prime vaccinazioni, ha affermato il portavoce del governo. Wolfgang Preiser , fra gli scienziati che hanno rilevato la variante omicron su turisti tedeschi di rientro dal Sudafrica: "Dubito che possiamo porre fine alla pandemia senza un vaccino adattato".Mentre l'incidenza in Germania continua a scendere, il ministro della Salute guarda alla nuova ondata che verrà, quella dei contagi omicron. Il Robert Koch Institute chiede "massime restrizioni ai contatti" e "massime misure preventive per le infezioni".La variante Omicron ha preso piede in Germania.Israele è il primo Paese al mondo a voler vaccinare una quarta volta contro il Corona persone particolarmente vulnerabili, rallentando così la diffusione della variante omicron. Sarebbe consigliabile anche per la Germania?Lo ha detto ieri il ministro della salute Nitzan Horowitz. L'annuncio è arrivato a seguito di una decisione a tarda serata del Pandemic Response Team e del COVID-19 Vaccination Advisory Board, secondo cui le quarte dosi potrebbero essere somministrate ai cittadini sopra i 60 anni e agli operatori sanitari per aiutare a fermare la diffusione della variante Omicron. I vaccini saranno disponibili per chiunque soddisfi i criteri quattro mesi dopo la terza iniezione, ha detto il comitato.La mossa ha scatenato polemiche nella comunità medica, alcuni che hanno detto che la mossa è senza precedenti e manca di dati. Lo Sheba Medical Center di Tel Hashomer avrebbe dovuto lanciare una sperimentazione clinica per determinare la sicurezza e l'efficacia di una quarta iniezione, ma la sperimentazione non è stata ancora approvata dal Ministero della Salute. Un tale studio darebbe, nel giro di poche settimane, una migliore indicazione se una quarta iniezione sia davvero necessaria. "Non abbiamo molto tempo per decidere", ha detto il presidente del comitato per i vaccini, il dottor Boaz Lev, ieri. "Se non vacciniamo, il prezzo sarà maggiore".Gli esperti hanno sottolineato che la decisione del via libera alla quarta dose è incentrata sul fatto che l'immunità dopo la terza sta calando, come ha detto il Prof. Ran Balicer: "Stiamo raccogliendo dati sulla terza dose ora. Abbiamo iniziato i richiami solo ad agosto, quindi circa quattro mesi fa. Ma il Ministero della Salute sta seguendo i dati, e pensa che il richiamo cominci a diminuire in efficacia da tre a cinque mesi dopo l'iniezione, e questo sta, senza dubbio, avendo un impatto sull'infezione". Il primo ministro Naftali Bennett e Horowitz hanno entrambi immediatamente lodato la mossa nella tarda serata di ieri. Bennet ha fatto notare che Israele è stato il primo al mondo a dare la terza dose, e sarà il primo a dare anche la quarta.Il paese in mano ai talebani da agosto è precipitato in una acuta crisi umanitaria. Reportage sulle ragazze afgane che private della possibilità di studiare scelgono di passare alla resistenzaNell'alba fresca e inquinata di Kabul, in fondo a un cortile diroccato, dodici ragazze discutono di geografia. Grida di voci stridule fuoriescono dall'oscuro edificio di mattoni. "Il fiume Helmand è il più lungo dell'Afghanistan, 1.100 chilometri. Si secca anno dopo anno, provocando terribili siccità…" ripete ad alta voce Amina, 15 anni. Questa adolescente dagli occhi chiari segue il corso tortuoso del fiume con il dito su una mappa sbiadita. "Molto bene", esulta Morsal, 18 anni, viso snello e un ampio sorriso. L'insegnante improvvisata fa lezione da tre mesi, al ritmo di cento afgani a settimana e per studente chiede meno di un euro. Studentessa dell'ultimo anno, figlia di ex contadini, sognava di fare l'ingegnere. Da quando hanno preso il potere a ferragosto, i talebani hanno proibito alle ragazze dal sesto anno in su di proseguire gli studi. Per milioni di liceali e universitarie, l'orizzonte si è improvvisamente scontrato con i muri delle loro case. Di fronte a Morsal, Amina sembra quasi felice che le vengano assegnati dei compiti. Vive nello stesso quartiere popolare vicino all'aeroporto di Kabul, e frequenta la scuola segreta quattro ore al giorno.Edito: crisi umanitaria in Afghanistan: c'è ancora tempo per agire. Di fronte alle catastrofiche condizioni di vita degli afgani, le potenze occidentali non devono arrendersi ma piuttosto venire in aiuto della popolazione aggirando il potere talebanoMilioni di afgani vivono un inverno nella fame dopo il ritiro delle truppe occidentali e la fine degli aiuti stranieri. Aumenta la pressione sui governi occidentali affichinché forniscano generi di prima necessitò alla popolazione nonostante i timori che così si possa rafforzare il potere dei talebani nella mappa le proiezioni sulla base del programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite: entro il marzo dell'anno prossimo metà degli afgani farà la fame"Ogni giorno assistiamo al graduale collasso di un sistema. Il sistema bancario, il sistema sanitario... l'istruzione, l'acqua, i servizi igienici - tutti questi sistemi stanno crollando uno dopo l'altro", dice Abdallah al-Dardari, responsabile dell'programma alimentare per l'Afghanistan. "Può implodere con massicce conseguenze regionali; qualcosa deve succedere, non si può continuare a vedere il crollo di questi sistemi, uno ad uno, con orrende conseguenze umanitarie - dice al-Dardari - La gente non può aspettare e vedere i propri figli morire di fame". I Talebani, privi di risorse e competenze per fermare il disastro economico, chiamano in causa il congelamento dei beni, prova dell'insensibilità dell'Occidente. "Dateci solo i nostri soldi", dice Shafi Azam, un direttore del ministero degli esteri. "La comunità internazionale sta rendendo i cittadini afghani ostaggi dei propri fallimenti politici". Gli Stati Uniti e i loro alleati difendono le restrizioni finanziarie all'Afghanistan come una risposta alla decisione dei talebani di conquistare militarmente il paese - piuttosto che raggiungere un accordo politico con il governo Ghani - e alle loro pratiche repressive nei confronti delle donne."Vogliono rimuoverci dalla società", ha detto un contadino cristiano degli estremisti indù. I crescenti attacchi ai cristiani fanno parte di un cambiamento più ampio in India, in cui le minoranze si sentono meno al sicuro.Una crescente isteria anticristiana si sta diffondendo in questo enorme Paese, sede di una delle comunità cristiane più antiche e più grandi dell'Asia, con oltre 30 milioni credenti. Miliziani anticristiani stanno invadendo villaggi, assaltando chiese , bruciando libri cristiani, attaccando scuole e assaltando fedeli. In molti casi, la polizia e membri del partito di governo indiano li stanno aiutando, lo rivelano documenti del governo e decine di interviste. In chiesa dopo chiesa, lo stesso atto di culto è diventato pericoloso nonostante le protezioni costituzionali per la libertà di religione. Per molti estremisti indù, gli attacchi sono giustificati, un mezzo per prevenire le conversioni religiose. La possibilità che alcuni indiani, anche un numero relativamente piccolo, rifiutino l'induismo per il cristianesimo è una minaccia al loro sogno di trasformare l'India in una pura nazione indù. Molti cristiani si sono così spaventati che cercano di passare per indù per proteggersi. "Semplicemente non capisco", dice Abhishek Ninama, un agricoltore cristiano, fissando avvilito una chiesa rurale rasa al suolo. "Cosa abbiamo fatto per farci odiare così tanto?". La pressione è maggiore nell'India centro-settentrionale, dove il partito di governo del primo ministro Narendra Modi ha saldamente il controllo e dove gruppi cristiani evangelici stanno facendo breccia tra gli indù delle caste inferiori. I pastori tengono messe clandestine di notte. Distribuiscono Bibbie audio che sembrano piccole radio a transistor in modo che i contadini analfabeti possano ascoltare di nascosto le scritture mentre arano i loro campi.Il governo degli Stati Uniti ha pubblicato un report in questa settimana nel quale annuncia che non fornirà assistenza non umanitaria o non relazionata al commercio per l'anno fiscale 2022 e voteranno contro i prestiti internazionali a Cuba e Nicaragua. Il motivo, si legge, è per non aver lavorato abbastanza contro la lotta alla tratta di persone.In un memorandum indirizzato al segretario di Stato, Antony Blinken, e diffuso dalla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato la determinazione "per quanto riguarda gli sforzi dei governi stranieri in relazione al traffico di esseri umani". Tra le altre cose, il memorandum specifica che Washington “non fornirà assistenza non umanitaria e non legata al commercio né consentirà fondi per la partecipazione a programmi di scambio educativo e culturale per funzionari o dipendenti dei governi di Cuba, della Corea del Nord, Eritrea, Nicaragua, Russia e Siria "durante l'anno fiscale 2022 (ottobre 2021-settembre 2022). Il rapporto evidenzia anche i problemi con i paesi considerati tradizionalmente alleati degli Stati Uniti.La misura rimarrà in vigore "fino a quando suddetti governi non rispetteranno gli standard minimi" della Legge per la protezione delle vittime di tratta "o non compiranno sforzi significativi per rispettare gli standard minimi". Inoltre, Biden ha incaricato i rappresentanti statunitensi di ciascuna banca multilaterale di sviluppo di "votare contro e fare tutto il possibile per negare qualsiasi prestito o altro utilizzo di fondi istituzionali" che non sia diretto all'assistenza umanitaria, relativa al commercio o agli aiuti allo sviluppo. Gli Stati Uniti hanno pubblicato negli anni passati una "lista nera" di Paesi che non stanno facendo abbastanza per combattere la tratta di esseri umani.Tale elenco può portare all'imposizione di sanzioni come il congelamento degli aiuti non umanitari e non commerciali per i Paesi sanzionati o l'esclusione di prestiti da istituzioni, come il Fondo monetario internazionale (FMI), se il presidente degli Stati Uniti decidesse così. Il Dipartimento di Stato stima che circa 25 milioni di persone nel mondo abbiano subìto questa violazione dei diritti umani sulla propria carne.Cuba ha le sue forze speciali: le leggendarie "vespe nere". Questo è il nome non ufficiale di un'unità d'élite originariamente creata per garantire la sicurezza della leadership del Paese per ordine personale di Fidel Castro. Le "vespe" iniziarono ad essere utilizzate fuori da Cuba dalla metà degli anni '60, adempiendo, tra gli altri, al compito principale assegnato da Fidel: l'esportazione della rivoluzione cubana.Per addestrare forze speciali di questo livello a Cuba, nella città di Los Palacios, è stato creato un centro di addestramento speciale. Gli esperti ammettono che oggi le "vespe nere" sono le forze speciali più efficaci al mondo per combattimenti nella giungla e nei tropici, e il livello di addestramento di ogni combattente, che brandisce magistralmente tutti i tipi di armi, non ha eguali in termini di complessità. Alle "vespe nere" viene insegnato a sopravvivere in condizioni estreme, azioni speciali da cecchino e vari tipi di arti marziali, non solo da istruttori cubani, ma anche stranieri, compresi i cinesi.Recentemente il presidente Joseph Biden ha firmato un decreto che impone sanzioni alle “vespe nere” da parte degli Stati Uniti. È a questa unità che Washington ha attribuito la responsabilità principale di reprimere le proteste che hanno avuto luogo a Cuba a metà luglio scorso. Anche sotto le sanzioni è stato sottoposto il ministro della Difesa, Alvaro Lopez Miera, uomo di fiducia dell'ex leader cubano Raul Castro, il quale, secondo gli americani, avrebbe diretto personalmente le azioni delle “vespe nere” contro i manifestanti.Le informazioni trapelate ai media sulla presenza delle "vespe nere" in Siria hanno causato un vero panico a Washington. Al-Jazeera TV ha riferito che le "vespe" cubane sono state trasportate in aereo in Siria su due aerei Il-76 per supportare le loro controparti russe nella neutralizzazione delle formazioni antigovernative.È stato anche riferito che il contingente di "vespe nere" in Siria sarebbe stato ispezionato personalmente da un rappresentante di alto rango del dipartimento militare cubano. E sebbene l'ambasciata cubana a Damasco abbia negato questa informazione, Washington, basandosi sulle informazioni del canale Foxnews che cita fonti dell'intelligence americana, continua a sostenere il contrario.A loro volta, esperti dell'Istituto di studi cubani e cubano-americani dell'Università di Miami affermano, citando fonti del Pentagono, che le “vespe nere” addestreranno le forze speciali siriane in Siria. Anche la loro partecipazione diretta alle ostilità non è esclusa. E gli americani hanno lanciato l'allarme, a quanto pare, non invano. Dopotutto, le "vespe nere" possono contribuire a garantire una preponderanza di forze a favore del regime di Bashar al-Assad.