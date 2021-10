Mercati Il petrolio corre ancora, borse in calo su i rendimenti sui titoli di stato

Condividi

di Fabrizio Patti Inizio di settimana all'insegna dei ribassi sui mercati azionari. A Milano l'indice Ftse Mib scende dello 0,80%, peggiore performance tra gli indici principali. A trainare al ribasso l'indice c'è soprattutto il settore delle utilities, -2,2%. Segno più solo per i titoli energetici (+0,1%) per l'indice di settore, grazie alla spinta del petrolio: il Brent del Mare del Nord ha superato gli 84 dollari al barile, con un incremento di poco meno del 2 per cento rispetto a venerdì.Negativi anche gli altri indici europei, da Francoforte (-0,36%) a Parigi (-0,14%); fa però eccezione Londra, +0,4%.Anche Wall Street ha aperto in calo ma i tre principali indici sono diventati di poco positivi: Dow Jones +0,16%, S&P 500 e Nasdaq +0,10%.Tra i motivi di preoccupazione c'è l'impennata di venerdì sera del rendimento dei titoli di Stato americani, i Treasury decennali: è arrivato all'1,61%, 15 punti base in più rispetto a una settimana fa. Sale anche il rendimento del Btp Italiano decennale: 0,92%, siamo sui massimi da giugno.Tra i titoli a Wall Street Merck, +0,21%, dopo aver chiesto l'approvazione per l'uso di emergenza del farmaco anti-Covid, destinato ai pazienti da una forma lieve.A Piazza Affari maggiori rialzi per Tenaris (+1,56%) e Stellantis (+1,14%), maggiori ribassi per Enel (-2,76%) e Amplifon (-2,80%).