Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden riceverà la terza dose di vaccino anti-Covid

Washington

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ricevera' la terza dose del vaccino contro il Covid-19 dopo l'approvazione. Lo ha riferito in conferenza stampa la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki.



Incontro con le aziende su campagna vaccinale

Nel suo incontro di oggi con i rappresentanti di "un vasto numero di settori economici" il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha "lodato la loro leadership" nel prevedere "robusti requisiti vaccinali" per i dipendenti, ha detto ancora Psaki, sottolineando che "questi sforzi contribuiranno ad aumentare le vaccinazioni".



Impegno per la vaccinazione globale

Rinnovato impegno nella lotta alla pandemia e dunque vaccinazione completa del 70 per cento della popolazione mondiale entro il prossimo settembre: e' l'obiettivo che Biden intende proporre ai leader mondiali nel corso dell'assemblea generale delle Nazioni Unite che comincera' la prossima settimana al Palazzo di Vetro a New York. Lo anticipa la stampa americana, citando documenti della Casa Bianca, in vista del summit a cui parteciperannno piu' di 100 tra capi di Stato e di governo.