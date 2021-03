Roma Il presidente del Consiglio Draghi vaccinato stamane con Astrazeneca Nell'hub di Termini a Roma con la moglie

l Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti Covid-19 nell’hub della Stazione Termini come previsto dal calendario della campagna vaccinale predisposto dalla Regione Lazio.Mario Draghi ha firmato l'appello per un nuovo Trattato internazionale per la preparazione e la risposta alle pandemie. La proposta sta per essere lanciata congiuntamente dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel e dal direttore generale dell'Oms Tedros Ghebreyesus.L'annuncio fa seguito a un editoriale pubblicato su diverse testate giornalistiche del mondo e firmato tra gli altri anche da leader europei come Mario Draghi, Boris Johnson,Emmanuel Macron, Angela Merkel e Mark Rutte. Lo si apprende dal Consiglio europeo.